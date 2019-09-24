Пострадавшие от паводка хабаровчане получат выплаты

Единовременная выплата на каждого члена семьи составит 10 тысяч рублей. За частичную утрату имущества - 50 тысяч рублей, а за полную -100 тысяч рублей. Средства выделены из федерального бюджета. В связи с резким повышением уровня Амура, в зону подтопления в Хабаровске попали более 500 частных жилых домов. В воде также оказались 3 промышленных объекта, участки двух садоводческих некоммерческих товариществ.

«Уже обследовано 125 домов, в которых побывала «большая» вода». В основном они расположены в частом секторе Индустриального и Железнодорожного районов города. От горожан мы уже получили 411 обращений, в очереди на рассмотрение еще 150 заявлений от жителей Индустриального района. Кроме этого, в зону затопления попали 123 дома, но в них никто не прописан: после наводнения 2013 года эти строения признаны непригодными для проживания и используются под дачи», - рассказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов.

Получить единовременную выплату и финансовую помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, пострадавшие от поводка могут в комитетах по управлению районами Хабаровска. Для этого необходимо проконсультироваться со специалистами, подготовить документы и подать заявление: в Железнодорожный район – пер. Ленинградский,13а, каб. 17, тел. 40-88-10, 40-88-30; в Индустриальный район – ул. Краснореченская,87, тел 54-50-58; в Кировский район – ул. Орджоникидзе,3, тел 41-95-02; в Краснофлотский район – ул. Руднева,43, тел 79-07-29, 79-07-28. Консультации в нерабочее время и выходные дни можно получить по телефону единой диспетчерской службы Хабаровска 42-47-43.



