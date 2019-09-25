Программу льготных авиаперелётов могут распространить на весь Хабаровский край

Авиакомпаниям, которые осуществляют региональные перевозки по льготным ценам внутри ДФО, дадут доступ к выполнению международных рейсов. Разработать механизм по предоставлению преференций поручил Президент РФ Владимир Путин. Соответствующие решения были приняты по итогам пленарного заседания V Восточного экономического форума. Сообщается, что Минтранс России уже приступил к работе, отчитаться по данному вопросу правительство РФ должно к 1 марта 2020 года.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края поддерживают инициативу Президента по предоставлению льгот дальневосточным авиаперевозчикам. В крае под поручение попадают две авиакомпании «Аврора» и «Хабаровские авиалинии». При этом «Аврора» и так работает на международных маршрутах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, основная задача, которая сегодня стоит перед «Хабавиа», - организовать социальные перевозки внутри региона.

- Это, в том числе, пилотный проект, который реализуется в Охотском районе. Сейчас мы рассматриваем возможность распространения такой же схемы на территории всего края, чтобы обеспечить жителям свободное передвижение по региону. Для этого нам необходимо модернизировать флот авиакомпании. Суда, на которых осуществляются перевозки сегодня, морально и физически изношены, у них высокий расход топлива, дорогостоящее после- и предполетное обслуживание. Только после того, как мы проведем обновление самолетного парка и реализуем доступные авиаперевозки внутри края, целесообразно рассматривать вопрос с выходом «Хабавиа» на международные линии, - считает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров.

Он также отметил, что поручение Президента позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты и поможет развитию дальневосточных авиакомпаний и инфраструктуры аэропортов.