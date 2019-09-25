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Программу льготных авиаперелётов могут распространить на весь Хабаровский край
Авиакомпаниям, которые осуществляют региональные перевозки по льготным ценам внутри ДФО, дадут доступ к выполнению международных рейсов. Разработать механизм по предоставлению преференций поручил Президент РФ Владимир Путин. Соответствующие решения были приняты по итогам пленарного заседания V Восточного экономического форума. Сообщается, что Минтранс России уже приступил к работе, отчитаться по данному вопросу правительство РФ должно к 1 марта 2020 года.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края поддерживают инициативу Президента по предоставлению льгот дальневосточным авиаперевозчикам. В крае под поручение попадают две авиакомпании «Аврора» и «Хабаровские авиалинии». При этом «Аврора» и так работает на международных маршрутах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, основная задача, которая сегодня стоит перед «Хабавиа», - организовать социальные перевозки внутри региона.
Он также отметил, что поручение Президента позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты и поможет развитию дальневосточных авиакомпаний и инфраструктуры аэропортов.
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