Вакцинация от гриппа в Хабаровском крае продлится до 5 ноября

Прививку против опасного заболевания в регионе уже проставили более 200 тысяч человек. В основном это жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, где кампания идет опережающими темпами. В районах жители тоже включаются в процесс, но не так быстро, как хотелось бы медикам.



- Каждый год мы стараемся объяснить людям все риски гриппозной инфекции. Заболевание - контактное, проходит в тяжелой форме и с множеством осложнений. При этом вирусы гриппа очень сильно подавляют иммунитет, что опасно для детей и пожилых людей, а также для беременных женщин. Поэтому прививка - единственная эффективная защита, которая снижает риск самого заболевания, а также помогает выздороветь в случае инфицирования, - напомнили в краевом минздраве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по плану врачи предполагают привить в регионе около 700 тысяч человек, что поможет создать иммунную прослойку среди населения. Чем больше привитых людей, тем гриппу сложнее распространяться. Это уже доказанный факт, именно поэтому медики тратят столько усилий на вакцинацию. Только для проведения кампании в районах сформировано свыше 100 выездных бригад.

- Каждый год российские и зарубежные ученые разрабатывают все более совершенные вакцины против гриппа. Это сложный процесс, так как очень трудно просчитать какой штамм будет циркулировать в той или иной местности. Так, в этом году в России будет использована трехвалентная вакцина «Совигрипп», включающая в себя два вируса гриппа типа А и один – типа В. Ее разрешено ставить детям уже с 6 месяцев, - пояснили в министерстве.

Медики рекомендуют жителям Хабаровского края серьезно отнестись к угрозе гриппа и не боятся делать прививку. Детям и подросткам укол проставят абсолютно бесплатно в детсаду или школе. Работающие граждане могут привиться во время осенних профосмотров. При наличии полиса прививки также ставят в поликлиниках по месту жительства.

Кампания вакцинации против гриппа продлится в регионе до 5 ноября. При возникновении вопрос по порядку ее проведения нужно обращаться в лечебное учреждение по прописке или по телефону горячей линии минздрава: (4212) 402-201.