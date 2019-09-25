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Пожилых сельских жителей Хабаровского края доставит на обследования спецтранспорт
Сельские жители старше 65 лет в Хабаровском крае смогут ездить в медицинские учреждения на специализированных автомобилях. До конца года в регион поступят 12 машин, которые будут закреплены за комплексными центрами социального обслуживания населения. Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
Как сообщает пресс-служба правительства края, специализированные автомобили произведены в России, каждый оснащен подъемником для инвалидов-колясочников. Первые шесть машин ждут уже в октябре-ноябре. Вторая поставка запланирована на декабрь. Транспортные средства будут приобретены за счет федерального бюджета. На эти цели выделено 22,8 млн рублей.
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