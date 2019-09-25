Промышленный лов рыбы приостановлен в Хабаровском крае

На заседании краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб принято решение о временном запрете промышленного лова осенней кеты в Амуре и Амурском лимане. Это связано со слабым подходом рыбы к заводам, которые занимаются воспроизводством лососевых.

Всего в крае в этой отрасли работают семь предприятий. Из них три – государственные, они выпускают рыбу в притоки Амура – реки Анюй, Гур и Уда. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.

- По информации руководства Главрыбвода, в ходе осенней путины возник риск срыва государственного задания по закладке икры на рыбоводных заводах. Это может повлиять на объемы воспроизводства. Ограничения не коснутся обычных жителей и коренных народов. Любительское и традиционное рыболовство до конца путины закрыто не будет, - отмечает начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов.

Промышленный лов приостановлен во всех районах края, кроме Хабаровского. Этот район находится выше по течению основных нерестилищ – рек Анюй и Гур. Объемы для освоения предприятиям здесь выделены незначительные. При этом в Северо-Охотоморской подзоне путина для промышленных предприятий также близится к завершению. По закону промысел здесь необходимо завершить 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, осенняя путина в Амуре и Амурском лимане полностью должна завершиться до 10 октября. К этой дате будут закрыты все промысловые участки в верховьях Амура.