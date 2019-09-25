Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока

Обеспечить льготную ипотеку со ставкой 2%, поднять выплаты учителям и врачам на селе, а также создать фонд для развития перспективных отраслей экономики. Такие поручения дал Президент Владимир Путин российскому кабинету министров по итогам пленарного заседания V Восточного экономического форума.

До 15 декабря текущего года правительство должно «обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам», говорится в поручении. Напомним, речь идет о льготной ипотеке для молодых семей и владельцев «дальневосточных гектаров». Оформить заем можно на покупку жилья в новостройках или для строительства собственных домов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, льгота будет действовать до 1 января 2025 года во всех регионах, входящих в Дальневосточный федеральный округ.

В срок до 1 декабря 2019 года будет решен вопрос по увеличению выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» до 200%. Данное решение касается врачей и педагогов, которые переезжают работать в сёла, посёлки или города с населением менее 50 тыс. человек. Помимо этого будут приняты меры по обновлению материально-технической базы учреждений культуры макрорегиона, включая музеи, театры и библиотеки. В этом вопросе глава государства поручил обратить особое внимание на малые города и сельскую местность.

Среди других поручений, принятых по итогам ВЭФ, - предоставление доступа к выполнению международных рейсов авиакомпаниям, которые осуществляют региональные перевозки по доступным ценам внутри ДФО. Минтранс РФ уже приступил к обсуждению механизма по преференциям. Отчитаться по данному поручению кабинету министров необходимо к 1 марта 2020 года.

Напомним, что с 2014 года в России действует госпрограмма по Дальнему Востоку, которая должна обеспечить развитие макрорегиона темпами выше средних по стране. В этом году на ее реализацию выделено около 48 млрд рублей, в 2020-м предусмотрено уже почти 54 млрд рублей.