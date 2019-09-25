В администрации Хабаровска сокращают должности

Из аппарата муниципалитета исключены две должности заместителей мэра города, а также три структурных подразделения. Решение об этом на внеочередном заседании городского парламента приняли депутаты. Структурные изменения предполагают оптимизацию деятельности и значительную экономию финансовых средств муниципального бюджета.

Решением думы упразднены должности первого заместителя мэра по инвестиционному развитию и заместителя мэра по международным и внешнеэкономическим связям. Также исключены управление здравоохранения, аналитический отдел по связям с общественностью и пресс-служба.

Вместе с тем, в структуре администрации города появятся управление по связям с общественностью и СМИ, а также управление по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Управление дорог и внешнего благоустройства будет подчиняться заместителю мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами, а управления инвестиционного развития и информационных технологий переходят в ведение вице-мэра города.

На внеочередном заседании депутаты также утвердили изменения в главном финансовом документе на 2019 год. Общий объем доходов увеличивается за счет межбюджетных трансфертов на 35,5 млн рублей. Расходная часть бюджета станет больше на 77,1 млн рублей. По десяти муниципальным программам ассигнования увеличиваются на 50,9 млн рублей. В результате всех корректировок общая сумма доходов составит 16 млрд 313 млн рублей, расходов – 17 млрд 107 млн рублей. Дефицит - 794 млн рублей (8,9%). Решение думы VI созыва вступит в законную силу после официального опубликования в газете «Хабаровские вести».