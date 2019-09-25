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На аварийных перекрестках Хабаровска поставят новые светофоры
40 светодиодных электронных регулировщиков будут установлены на 9 участках городских улиц. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приобретено 10 видеокамер, с помощью которых специалисты городского научно-производственного центра организации дорожного движения (НПЦОДД) смогут управлять транспортными потоками.
Светодиодные регулировщики будут работать на улице Руднева, 27, Восточном шоссе в районе улицы Выборгской, а также на перекрестках улиц Ленина-Лермонтова, Павла Морозова - Автобусной, Ленина –Дикопольцева и других.
Кроме этого, в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске строители «переоденут» в новое асфальтовое покрытие 39 улиц. Все работы по условиям программы должны быть завершены до конца октября.
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