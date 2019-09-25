На аварийных перекрестках Хабаровска поставят новые светофоры

40 светодиодных электронных регулировщиков будут установлены на 9 участках городских улиц. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приобретено 10 видеокамер, с помощью которых специалисты городского научно-производственного центра организации дорожного движения (НПЦОДД) смогут управлять транспортными потоками.

«Линзы многих светофоров подсвечивают лампы накаливания. Мы меняем их на светодиодные. Они в шесть раз экономичней и срок службы у них гораздо дольше», - рассказал заместитель директора МУП «НПЦОДД» Юрий Кононенко.

Светодиодные регулировщики будут работать на улице Руднева, 27, Восточном шоссе в районе улицы Выборгской, а также на перекрестках улиц Ленина-Лермонтова, Павла Морозова - Автобусной, Ленина –Дикопольцева и других.

«Кроме современных регулировщиков, для безопасности горожан планируется установить металлические ограждения. На перекрестке улиц Дикопольцева - Панькова появится пешеходный переход повышенной яркости и мигающий светофор Т7», - добавил Юрий Кононенко.

Кроме этого, в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске строители «переоденут» в новое асфальтовое покрытие 39 улиц. Все работы по условиям программы должны быть завершены до конца октября.



