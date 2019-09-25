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Комитет по управлению Индустриальным районом Хабаровска возглавила Мария Матаева
Мария Матаева назначена заместителем мэра Хабаровска, председателем комитета по управлению Индустриальным районом. Распоряжение об этом подписал глава города Сергей Кравчук.
Мария Викторовна Матаева 1964 года рождения имеет опыт руководящей работы более 19 лет. С августа 2014 года работала заместителем председателя комитета администрации Хабаровска по управлению Индустриальным районом по социальным вопросам. Неоднократно отмечалась благодарственными письмами и грамотами министерства образования и науки Хабаровского края, губернатора Хабаровского края. Мария Матаева награждена медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС», медалью министра обороны РФ «Участнику борьбы со стихией на Амуре» и другими наградами.
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