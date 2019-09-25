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Перевозки на левый берег Амура возобновятся с 27 сентября
Проверка остановочных пунктов левобережья показала, что они безопасны. В ближайшую пятницу теплоходы подойдут к остановкам: «Поселок Уссурийский» на маршруте «Речной вокзал – пос. Уссурийский – 4 км – 5,5 км – 6 км – 7 км – 9 км – 10 км»; «Телегино», «Речная», «Садовая-2» на маршруте «Речной вокзал – Садовая-2 – Дубки». Отправление теплоходов от причала № 2 речного вокзала.
Информацию по изменениям, связанным с открытием остановочных пунктов в субботу и в воскресенье можно уточнить у диспетчера по телефону 8-924-310-61-39 с 08.00 до 20.00 часов.
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