Отопительный сезон в Хабаровске начнется не раньше 7 октября

Более шестидесяти повреждений выявлено на тепловых сетях Хабаровска. Причиной стали гидравлические испытания, которые проводятся в преддверии начала отопительного сезона. Над устранением порывов на магистральных трубопроводах трудятся четыре аварийные бригады.

Всего в этом году для бесперебойной подачи тепла в краевом центре было восстановлено более 20 километров теплосетей. Гидравлическим испытаниям на прошлой неделе подверглись и внутриквартальные сети: там зарегистрировано 34 повреждения, больше всего - в Индустриальном районе.

По сообщению диспетчерской службы МУП «Тепловые сети», сегодня утром без горячей воды находился 31 объект, в том числе два детских сада. Над восстановлением внутриквартальных инженерных коммуникаций работают 20 бригад. С понижением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов в краевом центре начнется отопительный сезон. Как уверяют специалисты, произойдет это не раньше 7 октября.