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Хабаровские фонтаны прекращают свою работу
У жителей города и гостей Хабаровска еще есть время - до 30 сентября можно полюбоваться красотой.
Пока что фонтаны на прудах Уссурийского бульвара работают по летнему расписанию. По средам, пятницам, субботам и воскресеньям светомузыкальная программа начинается в 19 и заканчивается в 22 часа. На привокзальной площади фонтаны включаются в 10 часов во все дни, кроме четверга. Фонтан у кинотеатра «Дружба» по средам и пятницам работает с 15 часов, в выходные дни – с 11 до 23 часов. Приходите полюбоваться и отдохнуть душой. Тем более что «небесная канцелярия» всю эту неделю обещает погоду без дождей. А на выходные и потепление грядет – до 20-22 градусов. Время есть, но с понедельника начнутся работы по демонтажу электрооборудования до следующего сезона, рабочие почистят чаши и форсунки. С первого октября специалисты службы благоустройства начнут консервацию фонтанных комплексов на зиму.
Виктор Панин
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