Виктору Озерову вручили правительственную награду



19 сентября 2019 года Владимир Путин указом №459 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградил члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Виктора Озерова орденом Александра Невского.

Эта награда - не единственная в долгом послужном списке Виктора Озерова. 15 лет отслужил в «непобедимой и легендарной». Военная карьера началась благодаря романтическим отношениям с дочкой офицера. С начала 90-х Виктор Алексеевич сменил военный мундир на статский пиджак парламентария. С 1994 по 1997 годы он - председатель Хабаровской краевой думы, с 1997 по 2001 годы - председатель Законодательной думы Хабаровского края. В то время, «лихие 90-е», под его руководством законодательным органом было принято 546 законов, определивших многие стороны жизни края. Дальше – выше и больше. Без малого 20 лет, с 2001 года, Озеров представлял интересы Хабаровского края в Совете Федерации. С января 2000 года по июль 2017 года был бессменным председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Беру под козырек, товарищ полковник!

Виктор Озеров выступил автором более восьмидесяти законодательных инициатив по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны и социальной поддержки дальневосточников, а также целого ряда других законопроектов, со временем ставших федеральными законами. Ну и награды за службу стране на ниве парламентаризма - в 1999 году вручен орден Дружбы, в 2005 году – орден Почета, в 2012 году - орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Не считая иных регалий, в том числе почетных грамот.

Виктор Озеров, не чураясь общения со СМИ, неоднократно выступал на страницах нашей газеты. Именно с его слов началась рубрика «Опрос с пристрастием». Так хорошо тогда посидели за чашкой чая! После выступления сенатора «от первого лица» уже никто не боялся приходить к нам и высказывать свое мнение на опросе с пристрастием в непринуждённой обстановке. У нас, в вечно молодом, атмосфера такая. Сплошь и рядом очень неформальная. Как и сам Виктор Озеров. В этом убедился лично, сопровождая Виктора Алексеевича в поездке в апреле 2017 года. 60-летнего председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в стремлении воочию увидеть работу новенькой котельной в поселке Хор ничто не могло остановить. Кратчайшим расстоянием - по прямой, к цели. В три приема Виктор Озеров махнул через двухметровый металлический забор. Учитесь, депутаты первого года призыва, как надо работать, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченное… Далее по списку – время, здоровье, казенные суммы, доверие избирателей.

Виктор Алексеевич! Поздравляем вас!



Виктор Панин





Орден Александра Невского уникален для наградной системы страны. Эта регалия – с изменением статута и внешнего вида, но с сохранением названия прошла через несколько эпох. Учрежденный в 1725 году Екатериной I для награждения военных и штатских как орден Святого Александра Невского, отмененный в 1917 году, но возрожденный в 1942-м в СССР как высшая военная награда. Сохраненный в 90-х годах прошлого века без официального статута, с 2010 года он вновь входит в государственную наградную систему Российской Федерации.



