Спасут ли Мурки и Васьки Хабаровск, как когда-то спасли Ленинград?



Крысы - одни из самых умных животных на свете. Говорят, что они, как дети, любят играть в прятки. Они мистичны, прожорливы, бесстрашны и хитры. Грызть могут все что угодно, начиная с обуви и заканчивая бетоном.

Геморрагическая лихорадка, лептоспироз или туляремия - вот такой прелестью могут наградить человека эти животные в благодарность за кров и корм.

В теплое время года крысы обычно живут «на дачах» - на бесконечных помойках, деля эти «бесплатные рестораны» с бездомными собаками, бичами, забегающими с Хехцира носительницами бешенства лисами и порой даже медведями. На зиму банды грызунов перебираются ближе к человеку, оккупируя подвалы и первые этажи. В этом году из-за паводка и, как следствие, высокого уровня грунтовых вод эти негласные властители мира раньше времени ринулись в человеческое жилье. Как сообщает краевая дезинфекционная станция, в сто установленных ловушек попалось двадцать пасюков. Это в четыре раза превышает допустимую норму.

Понятно, что жилищники крыс травили, травят и будут травить. Этот зверь, он, как русский мужичок, водочку любит, пивко. Знатоки в отраву и подливают это. Но у крыс просто талант обходить ловушки с ядами. Порой и коммунальщики чудят. В одном из хабаровских домов потравили грызунов: а их было так много, что случись такой приплод у свиноводов, свининой завалили бы полмира. Потравить потравили, а трупики не убрали. Они стали разлагаться. Учуяв специфический запах, жильцы решили, что в доме - утечка газа, вызвали специалистов…

Тут, понятное дело, встает образ кошки, конечно, не рафинировано-породистой, а нашей родной дворовой Мурки.

Здесь и закавыка. По закону проживание животных в подвалах запрещено. И если кошек вывести легче легкого, то попробуй сладь с крысами да мышами!

…После того как сняли блокаду Ленинграда, оказалось, что кошек почти не осталось, а город кишмя кишит крысами. Из Сибири специально завозили Мурок и Васек. Именно они спасли город на Неве от мышино-крысиной орды и надвигающейся эпидемии. В память о кошачьем подвиге в Санкт-Петербурге установили бронзовые фигуры Елисея и Василисы.

Еще пример. Тотальное уничтожение бездомных животных перед Олимпиадой-80 в Москве привело к катастрофическому увеличению крысиного поголовья. С грызунами москвичи боролись больше десяти лет.

Если летом безнадзорным кошкам есть где прятаться, да и тепло на улице, то зимы у нас лютые. А эти меньшие братья-сестры человеческие - аравийского происхождения, привычные и любящие тепло. Даже дикий дальневосточный кот в самые лютые морозы забивается в какое-нибудь дупло и там пережидает температурный экстрим. На морозе наши Мурки погибают, если, конечно, не шмыгнут в теплый подвальный продух.

Зоозащитники ежегодно призывают запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных. Они либо оказываются замурованными, либо, напротив, не могут туда попасть, спасаясь от холода. Недавно в Хабаровске состоялся пикет, посвященный этой проблеме. «Два раза мы садились за стол переговоров с профсоюзом управляющих компаний и лицензирующим их органом. УК боятся штрафов за открытый продух, лицензиаторы отвечают, что штрафовать не будут. Но официально оформлять это на бумаге никто не хочет, потому что нет такого закона в стране, на который можно опираться», - пишут хабаровские зоозащитники в социальных сетях. Закон Минстроя, в котором значится, что один продух должен быть открыт, а кошки могут жить в подвале, уже два года не может пройти регистрацию в Минюсте.

Неравнодушные граждане разместили петицию на глобальной платформе Change.org. Пока подписались под ней около двух тысяч кошатников.

Между тем в конце 2017 года Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что «бездомные животные являются неотъемлемой частью экосистемы городов» и необходимо «оформить цивилизованный порядок обращения с животными».

Недавно в северных районах Хабаровского края выпал первый снег. Зима оказалась гораздо ближе, чем «на носу». Оформим ли мы цивилизованный порядок обращения с животными? Что будет с бездомными Мурками? Дадим ли им шанс спасти нас от крысиного нашествия?



Юрий Вязанкин