В Хабаровске активно работают с потерпевшими от «большой воды» 2019 года



Уполномоченные органы города продолжают прием заявлений на выплату компенсаций за испорченное имущество вследствие паводка-2019. Это касается личных приусадебных хозяйств и частных домовладений.

Всего в Хабаровске в связи с резким повышением уровня Амура в зону подтопления попали свыше 500 частных жилых домов. В воде также оказались 3 промышленных объекта, участки двух садоводческих некоммерческих товариществ. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в Хабаровске остаются подтопленными дачные участки на островной территории города и дороги по улицам вблизи береговой черты.

Время считать

С большинства подтопленных территорий «большая вода» ушла, пришло время подсчитывать потери и оплачивать утраченное имущество. Андрей Акимов, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города, дал полный расклад:

«В Хабаровске уже обследовано 125 домов, в которых побывала «большая вода». Они расположены в основном в частном секторе Индустриального и Железнодорожного районов города. От горожан получено 411 обращений, в очереди на рассмотрении еще 150 заявлений от жителей Индустриального района. Кроме этого, в зону затопления попали 123 строения, но в них никто не прописан: после наводнения 2013 года эти строения признаны непригодными для проживания и используются под дачи».

«В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска №3086 от 19.09.2019 «Об определении затопленных (подтопленных) границ зон чрезвычайной ситуации…» в Железнодорожном районе в перечень подтопленных зданий дополнительно вошли дома со следующими адресами: улица 2-я Сумская, 25д; улица Новая, 24; улица Балтийская, 23а, ул. Колхозная, 3; ул. Новороссийская, 17; ул. Тунгусская, 23. А также ряд домов по улицам Аэродромной и Овражной»

В Железнодорожном районе на территории частной индивидуальной застройки пострадал 101 индивидуальный жилой дом, потери, по предварительной информации, составляют свыше трех с половиной миллионов рублей. По словам Евгения Шипицына, главного специалиста отдела благоустройства Железнодорожного района, по состоянию на 20 сентября все эти строения обследованы. Но, как заявил чиновник, список неполный:

Список потерпевших от затопления, что прошло с 15 по 17 августа, может быть пополнен, заявления принимаются до сих пор.



«На данный момент по спискам на финансовую помощь общей суммой в 8 миллионов 650 тысяч рублей претендуют 50 семей - 173 человека. Единовременная материальная помощь для 79 семей (281 человек) составляет 2 миллиона 800 тысяч рублей», - рассказал Евгений Шипицын. По этим суммам - свыше 11 миллионов рублей - положительное решение принято.

По словам Юрия Колесникова, старый дом привели в порядок - частично поменяли несущие балки, перестелили полы, провели иные работы: «Основное время мы проводим здесь, сажали в огороде, готовили запасы на зиму. Вода затопила весь подвал и простояла три дня. И балки пошли грибком. Они до сих пор сырые. Немного посушили, но толку все равно мало, снизу влага идет. По уму, чтобы дом был жив-здоров, придется заново его перебирать. Полы придется менять - это 100%. Полностью под воду ушел приусадебный участок, так что весь урожай сгнил».

По словам Евгения Шипицына, компенсация за уплывшее, испорченное и прочим образом утраченное имущество в полном объеме будет выплачиваться из федерального бюджета. И только тем потерпевшим, кто имеет прописку в указанных сооружениях, на данный момент в Железнодорожном районе это 79 домовладений. Выплаты произведут не сразу - документы должны пройти достаточно долгий путь. «23 сентября списки ушли в Москву. Те, кто сейчас приходят, будут дополнительно обследованы», - уточняет чиновник.Если же строение используется как дача, т.е. без прописки (таких в Железнодорожном районе 22), то есть проблема. За признание факта проживания в доме и, соответственно, за все виды выплат придется побороться в суде. Именно такой путь предстоит пройти братьям Колесниковым. Они стали наследниками дома с участком по улице Промывочной, но прописаны по другому адресу.А учитывая, что судебные разбирательства могут занять как минимум месяц, то в этот раз таким вот бедолагам, скорее всего, придется выкручиваться самим. Непросушенный дом через одну хабаровскую зиму, пусть и такую мягкую, как прошлая, обернется руинами. Про компенсацию за урожай и иные утраты можно только догадываться. И это не единичный случай.Суммы компенсаций разные. Так, единовременная выплата на каждого члена семьи составляет 10 тысяч рублей. За частичную утрату имущества - 50 тысяч рублей, а за полную - 100 тысяч рублей. Согласно информационному письму от 6 сентября сего года за подписью начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания Ольги Тен «О розничных ценах на товары общесемейного пользования» шкаф для платья и белья стоит менее 20 тысяч рублей, обеденный стол - 8 с небольшим, диван-кровать - чуть более 40 тысяч рублей, кухонный шкаф (или полка) – почти четыре с половиной тысячи, бытовая плита – порядка 25 тысяч рублей, телевизор цветного изображения - почти 25 тысяч, холодильник двухкамерный емкостью 250-360 литров - без малого 32 тысячи, кресло и стул с мягким сиденьем – свыше 3 тысяч, простая табуретка - немногим более тысячи.Именно столько, по данным управления федеральной службы государственной статистики, стоит вышеприведенное «имущество первой необходимости» для хабаровчан. Получается, остальное - за свой счет?



Эдуард Попов

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Получить единовременную выплату и финансовую помощь в связи с частичной или полной утратой имущества пострадавшие от поводка могут в комитетах по управлению районами Хабаровска. Для этого необходимо проконсультироваться со специалистами, подготовить документы и подать заявление:

в Железнодорожном районе – пер. Ленинградский, 13а, каб. 17, тел.: 40-88-10, 40-88-30;

в Индустриальном районе – ул. Краснореченская, 87, тел. 54-50-58;

в Кировском районе – ул. Орджоникидзе, 3, тел. 41-95-02;

в Краснофлотском районе – ул. Руднева, 43, тел.: 79-07-29, 79-07-28.

В нерабочее время и выходные дни консультации можно получить по телефону единой диспетчерской службы Хабаровска: 42-47-43.