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В Хабаровске активно работают с потерпевшими от «большой воды» 2019 года
Уполномоченные органы города продолжают прием заявлений на выплату компенсаций за испорченное имущество вследствие паводка-2019. Это касается личных приусадебных хозяйств и частных домовладений.
Всего в Хабаровске в связи с резким повышением уровня Амура в зону подтопления попали свыше 500 частных жилых домов. В воде также оказались 3 промышленных объекта, участки двух садоводческих некоммерческих товариществ. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в Хабаровске остаются подтопленными дачные участки на островной территории города и дороги по улицам вблизи береговой черты.
Время считать
С большинства подтопленных территорий «большая вода» ушла, пришло время подсчитывать потери и оплачивать утраченное имущество. Андрей Акимов, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города, дал полный расклад:
В Железнодорожном районе на территории частной индивидуальной застройки пострадал 101 индивидуальный жилой дом, потери, по предварительной информации, составляют свыше трех с половиной миллионов рублей. По словам Евгения Шипицына, главного специалиста отдела благоустройства Железнодорожного района, по состоянию на 20 сентября все эти строения обследованы. Но, как заявил чиновник, список неполный:
Список потерпевших от затопления, что прошло с 15 по 17 августа, может быть пополнен, заявления принимаются до сих пор.
А вам – в суд
По словам Евгения Шипицына, компенсация за уплывшее, испорченное и прочим образом утраченное имущество в полном объеме будет выплачиваться из федерального бюджета. И только тем потерпевшим, кто имеет прописку в указанных сооружениях, на данный момент в Железнодорожном районе это 79 домовладений. Выплаты произведут не сразу - документы должны пройти достаточно долгий путь. «23 сентября списки ушли в Москву. Те, кто сейчас приходят, будут дополнительно обследованы», - уточняет чиновник.
Если же строение используется как дача, т.е. без прописки (таких в Железнодорожном районе 22), то есть проблема. За признание факта проживания в доме и, соответственно, за все виды выплат придется побороться в суде. Именно такой путь предстоит пройти братьям Колесниковым. Они стали наследниками дома с участком по улице Промывочной, но прописаны по другому адресу.
Что почем
Суммы компенсаций разные. Так, единовременная выплата на каждого члена семьи составляет 10 тысяч рублей. За частичную утрату имущества - 50 тысяч рублей, а за полную - 100 тысяч рублей. Согласно информационному письму от 6 сентября сего года за подписью начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания Ольги Тен «О розничных ценах на товары общесемейного пользования» шкаф для платья и белья стоит менее 20 тысяч рублей, обеденный стол - 8 с небольшим, диван-кровать - чуть более 40 тысяч рублей, кухонный шкаф (или полка) – почти четыре с половиной тысячи, бытовая плита – порядка 25 тысяч рублей, телевизор цветного изображения - почти 25 тысяч, холодильник двухкамерный емкостью 250-360 литров - без малого 32 тысячи, кресло и стул с мягким сиденьем – свыше 3 тысяч, простая табуретка - немногим более тысячи.
Именно столько, по данным управления федеральной службы государственной статистики, стоит вышеприведенное «имущество первой необходимости» для хабаровчан. Получается, остальное - за свой счет?
Эдуард Попов
Фото автора
в Железнодорожном районе – пер. Ленинградский, 13а, каб. 17, тел.: 40-88-10, 40-88-30;
в Индустриальном районе – ул. Краснореченская, 87, тел. 54-50-58;
в Кировском районе – ул. Орджоникидзе, 3, тел. 41-95-02;
в Краснофлотском районе – ул. Руднева, 43, тел.: 79-07-29, 79-07-28.
В нерабочее время и выходные дни консультации можно получить по телефону единой диспетчерской службы Хабаровска: 42-47-43.
По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по состоянию на 24 сентября уровень Амура у Хабаровска составил 497 см (-9 см за сутки), у Комсомольска-на-Амуре 740 см (-14 см за сутки). В Хабаровском районе подтоплено 9 жилых домов в селе Корсаково-2. Кроме этого, в муниципальном районе в зоне паводка находятся 89 приусадебных участков, более 400 дачных участков, 8 участков внутрипоселковых и межпоселковых автодорог.
На 24 сентября на территории края в зоне паводка остаются 80 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях. Подтоплены 388 жилых домов, 1507 приусадебных участков и 105 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Вода зашла также на 2265 дачных участков.
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