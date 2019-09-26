В Хабаровске растёт заболеваемость внебольничной пневмонией

Об обстановке с простудой в краевом центре рассказала начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик. В целом, по ее словам, «бить в набат» еще рано. Грипп в Хабаровск пока не пришел (обычно он «посещает» нас в конце декабря - начале января). Случаев групповых заболеваний ОРВИ пока также не зарегистрировано, хотя рост количества взрослых и юных хабаровчан, подцепивших сезонную хворь, все-таки отмечается.

Как сообщила Татьяна Скорик, в настоящий момент в городе зарегистрировано 3379 случаев ОРВИ, 2380 из заболевших – дети. По сравнению с показателями прошлой недели, заразившихся острыми респираторно-вирусными инфекциями стало больше почти на тысячу. Такой же рост отмечается и в соотношении с данными аналогичного периода прошлого года: в этом сентябре жертвами ОРВИ стали почти на 30% больше разновозрастных горожан, чем это было в 2018-м.

Но особую тревогу у медиков вызывает то, что в Хабаровске регистрируется все больше случаев внебольничной пневмонии. Как отметила Татьяна Скорик, за 8 месяцев 2019 года этот показатель составил 655,9 случаев на 100 человек населения, тогда как в прошлом году он был равен 379,9 на 100 тысяч душ. Таким образом, число заболевших увеличилось на 72,7%. Горздрав уже направил в школы и дошкольные образовательные учреждения предупреждения и рекомендации по усилению профилактических мер (более тщательной уборке и санобработке помещений, регулярному проветриванию и др.) и оперативному выявлению заболевших детей, чтобы можно было своевременно изолировать их от сверстников и начать лечение.

Чтобы не пополнить ряды «бюллетенящих», врачи советуют всем хабаровчанам чаще мыть руки и стараться не прикасаться к лицу, если их помыть не удалось. Ограничить (или вовсе исключить) посещение мероприятий, которые проходят в закрытых непроветриваемых помещениях. В случае появления признаков заболевания, обязательно изолировать больного. Но, главное, не пытаться заниматься самолечением, а непременно обращаться за медицинской помощью, не откладывая визит к врачу в надежде на то, что мед, малина и горчичники спасут, а то и просто все «само пройдет».



