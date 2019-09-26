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Для рыбаков ввели дополнительные ограничения на Амуре
Из-за слабого подхода осенней кеты к рыбоводным заводам в Хабаровском крае приняты дополнительные ограничения в осеннюю путину. Так, на заседании краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб было принято решение запретить традиционное и любительское рыболовство в Ульчском районе с 27 сентября по 2 октября. Именно к этой дате в этом районе официально должна завершиться путина.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, ранее в целях эффективного воспроизводства лососевых и дополнительных подходов рыбы к местам нереста до конца путины запретили промышленное рыболовство во всех районах края, кроме Хабаровского. Предприятия согласились с таким предложением несмотря на убытки.
Навстречу пошли и представители коренных народов. В Ульчском районе, где наука ожидает дополнительные подходы рыбы, в том числе с Николаевского района, где путина официально закроется уже завтра, представители КМНС выловили уже более 95% процентов выделенных объемов. Это почли 270 тонн осенней кеты. Рыболовы-любители также практически полностью освоили квоты и прекратили подачу заявлений на выдачу путевок.
Позицию науки разделяет и руководство Хабаровскрыбвода. Государственным рыбоводным заводам на сегодня удалось заготовить только 11 млн штук икры при плановом задании – 80 млн. В притоках Амура работают три государственных завода – Анюйский, Гурский и Удинский. При этом последний из-за «большой воды» временно приостановил работу. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах. В планах – расширить мощности Анюйского и Гурского заводов до 30 млн штук икры за сезон на каждый. На эти цели краевые власти планируют привлечь федеральную субсидию.
Кроме того, по словам губернатора края, в ближайшие годы необходимо принимать кардинальные меры в целях сохранения популяции лосося и борьбы с браконьерством. Однако эти решения должны в меньшей степени касаться любительского и спортивного рыболовства.
Напомним, что осенняя путина в Амуре и Амурском лимане полностью должна завершиться до 10 октября. К этой дате будут закрыты все промысловые участки в верховьях и низовьях Амура. В ближайшие дни путина должна закрыться в Николаевском Амуре.
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