Для рыбаков ввели дополнительные ограничения на Амуре

Из-за слабого подхода осенней кеты к рыбоводным заводам в Хабаровском крае приняты дополнительные ограничения в осеннюю путину. Так, на заседании краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб было принято решение запретить традиционное и любительское рыболовство в Ульчском районе с 27 сентября по 2 октября. Именно к этой дате в этом районе официально должна завершиться путина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ранее в целях эффективного воспроизводства лососевых и дополнительных подходов рыбы к местам нереста до конца путины запретили промышленное рыболовство во всех районах края, кроме Хабаровского. Предприятия согласились с таким предложением несмотря на убытки.

Навстречу пошли и представители коренных народов. В Ульчском районе, где наука ожидает дополнительные подходы рыбы, в том числе с Николаевского района, где путина официально закроется уже завтра, представители КМНС выловили уже более 95% процентов выделенных объемов. Это почли 270 тонн осенней кеты. Рыболовы-любители также практически полностью освоили квоты и прекратили подачу заявлений на выдачу путевок.

- В осеннюю путину мы ожидали гораздо большие объемы рыбы. И выделенные квоты для всех видов рыболовства оценивались согласно прогнозам подхода – около 10 млн особей кеты. Однако на сегодняшний день мы имеем другие цифры – около 7 млн особей. Это на 25% меньше прогнозируемых объемов. В лучшие годы на Амур и Амурский лиман для вылова выделялось больше 63 тысяч тонн лососевых. В этом году только 15,5 тысяч, - отметил заместитель руководителя Хабаровского филиала «ВНИРО» Денис Коцюк.

Позицию науки разделяет и руководство Хабаровскрыбвода. Государственным рыбоводным заводам на сегодня удалось заготовить только 11 млн штук икры при плановом задании – 80 млн. В притоках Амура работают три государственных завода – Анюйский, Гурский и Удинский. При этом последний из-за «большой воды» временно приостановил работу. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах. В планах – расширить мощности Анюйского и Гурского заводов до 30 млн штук икры за сезон на каждый. На эти цели краевые власти планируют привлечь федеральную субсидию.

Кроме того, по словам губернатора края, в ближайшие годы необходимо принимать кардинальные меры в целях сохранения популяции лосося и борьбы с браконьерством. Однако эти решения должны в меньшей степени касаться любительского и спортивного рыболовства.

- И наука, и гидрологи в этом году, к сожалению, сработали не четко. В результате мы вынуждены принимать дополнительные ограничения в путину. Вместе с тем, мы видим печальную тенденцию по сокращению популяции лососевых. Эту рыбу в последние годы просто выбивали браконьеры. Наша общая задача - переломить ситуацию, - подчеркнул Сергей Фургал.

Напомним, что осенняя путина в Амуре и Амурском лимане полностью должна завершиться до 10 октября. К этой дате будут закрыты все промысловые участки в верховьях и низовьях Амура. В ближайшие дни путина должна закрыться в Николаевском Амуре.