На геологоразведку новых месторождений в Хабаровском крае ушло 3,5 млрд рублей

Запасы разведанного золота прирастают в Хабаровском крае. В прошлом году геологическая экспертиза утвердила к разработке 43,9 тонн драгметалла. Такой объем получен поле того, как 74 предприятия провели работы по восполнению минерально-сырьевой базы. В общей сложности в изыскания компании вложили 3,5 млрд рублей.

- Новые запасы открыты в Комсомольском районе на «Пони-Мулинском золоторудном узле», в Нанайском районе на «Малмыжском месторождении», в Ульчском районе на «Делькенской площади». Залежи золотоносных руд обнаружены вблизи Албазинского, Хаканджинского, Многовершинного горно-обогатительных комбинатов, - сообщили в министерстве природных ресурсов края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, наибольшие вложения в геологоразведку делает компания «Полиметалл», которая разрабатывает сразу несколько объектов. Хорошие приросты запасов предприятие получает на Албазинском месторождении. Также сейчас этот крупнейшей в России золотодобывающий холдинг готовится к эксплуатации Кутынского месторождения в Тугуро-Чумиканском районе.

Активно воспроизводством запасов занимается и компания «Русдрагмет» (HGМ). Предприятие приобрело сразу несколько лицензий, что позволило приступить к поискам новых рудных тел в пределах Многовершинного месторождения, как по флангам месторождения, так и за его пределами. Компания имеет хорошие перспективы прироста, которые позволят еще на 10 лет увеличить срок разработки этого рудника.

Практически везде, где обнаруживаются запасы, впоследствии открываются производства. В прошлом году новые мощности запущены на месторождении «Перевальное» в Аяно-Майском районе, в сентябре этого года - на горно-обогатительном комбинате «Полянка» в Николаевском районе. Начинается освоение месторождений «Нони» в Верхнебуреинском и «Дяппе» в Ульчском районах, месторождения «Малютка» в Аяно-Майском районе.

Напомним, в этом году горняки Хабаровского края планируют добыть 24,9 тонн рудного и россыпного золота, что может стать новым историческим рекордом отрасли. Также предполагается произвести 56 тонн серебра, 200 кг платины и не менее 1600 тонн олова.