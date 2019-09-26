Хабаровскую каменную вату начали поставлять в Японию

Резидент ТОСЭР – завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» с начала года увеличил экспорт каменной ваты в два раза по сравнению с прошлым периодом. Предприятие впервые приступило к отгрузкам продукции в Японию: сюда отправляются материалы для утепления фасадов. На следующий год компания планирует в 10 раз повысить объем экспорта в Японию и Южную Корею.

По информации пресс-службы корпорации, годовой план по экспорту каменной ваты хабаровский завод выполнил всего за три квартала 2019 года. Сегодня экспортные поставки занимают 5% от всей выпускаемой предприятием продукции.

-Увеличить экспорт материалов в 2 раза удалось благодаря постоянной работе по расширению географии поставок, а также удобному для сотрудничества со странами АТЭС расположению предприятия. Политика нашей компании направлена на поиск новых рынков сбыта и регионов, где есть очевидная потребность в теплоизоляционных материалах, и удовлетворение существующего там спроса, – рассказал Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция» ТехноНИКОЛЬ.

По информации пресс-службы правительства региона, помимо Японии, Хабаровский завод каменной ваты экспортирует продукцию в Китай, Канаду, Новую Зеландию, Сингапур, Тайланд.

Наибольшим спросом у зарубежных потребителей пользуется российская теплоизоляция, предназначенная для фасадов и кровель, а также для производства сэндвич-панелей. Все материалы соответствуют международным стандартам GB, которые необходимы для продукции, вывозимой за рубеж. В частности они предусматривают повышенные требования к пожарной безопасности, прочности на сжатие, влагостойкости и содержанию органических веществ. В начале 2019 года получен сертификат FM Approvals на кровельную продукцию для возможности реализации на рынке Северной Америки.

В России компания обеспечивает потребности в теплоизоляционных материалах 11 регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, среди которых Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия. Предприятие выпускает более 1000 наименований утеплителя на основе каменной ваты. Это продукция для тепло- и звукоизоляции жилых и промышленных зданий и сооружений, а также различные виды огнезащиты и технической изоляции. В 2019 году началось производство судостроительной изоляции.

Напомним, завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» был введен в эксплуатацию в Хабаровске в 2016 году. Объем собственных инвестиций компании в строительство предприятия составил 2 миллиарда рублей.