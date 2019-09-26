У Николаевска-на-Амуре продолжает повышаться уровень воды

За сутки река прибавила еще 1 см, достигнув отметки в 266 см. Гидрологи ожидают, что до конца недели основная волна паводка сместится в Амурский лиман.

- Критической отметкой, при которой начинаются массовые подтопления, для города является уровень в 350 см. По нашему прогнозу, максимально может быть 270-330 см. Сейчас можно сказать, что паводок пройдет по нижней границе этих значений. На всем протяжении реки выше Николаевска-на-Амуре вода уже падает, - сообщили в Хабаровском гидрометцентре.

По прогнозу, других паводковых волн в этом году уже не ожидается. Осадки еще будут выпадать, но не такие интенсивные, как это было летом. Но вода будет уходить очень медленно, так как почва сейчас сильно переувлажнена. Спад Амура продолжится в течение всего октября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Николаевском районе остаются подтопленными 3 жилых дома и 78 приусадебных участков. Всего же по региону в воде еще стоят 357 жилых домов в 74 населенных пунктах, 1389 приусадебных, 2265 дачных и 732 земельных участков, а также 95 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог.