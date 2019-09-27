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Выходные в Хабаровском крае порадуют тёплой погодой
Синоптики не прогнозируют дождей, а температура воздуха днем может прогреться до +25 градусов. В регион придут теплые воздушные массы, которые сформируют практически одинаковый фон по всему региону.
В воскресенье погода будет аналогичной, но немного прохладнее, так как усилится ветер. На юге и в центре края днем ожидаем +18…+20 градусов, а на севере до +13…+18. На побережье Охотского моря в оба дня будет в среднем на 5 градусов ниже, чем в материковой части. В Охотском районе может пройти интенсивный дождь, но все равно будет тепло, - рассказали в Хабаровском гидрометцентре.
Синоптики уточнили, что уже со следующей недели погода будет более неустойчивая, хотя теплые массы все так же продолжат оказывать на нее сильное влияние. Как сообщает пресс-служба правительства региона, с понедельника в разных районах попеременно начнут идти осадки. Однако, как отметили специалисты, это не помешает назвать последнюю декаду сентября уходящим «бабьим летом».
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