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В ненормативном состоянии в Хабаровском крае находится около 30% спортивных объектов
Реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни», который реализуется в рамках федерального нацпроекта «Демография», обсудили участники расширенного заседания правительства региона.
В рамках проекта региону до 2024 года выделено около 1,9 млрд рублей из федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства в основном пойдут на строительство новых объектов. Это физкультурно-оздоровительные комплексы закрытого и отрытого типов, футбольные манежи, крытые катки с искусственным льдом, футбольные поля, пришкольные стадионы. В рамках проекта в муниципальных районах края появятся новые спортивные площадки, будет закуплено оборудование для спортивных школ олимпийского резерва, созданы площадки для ГТО.
Так, до конца года в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском и Солнечном районах появятся новые площадки комплекса «Готов к труду и обороне». В комплект входит более 50 наименований различного спортивного оборудования и инвентаря для сдачи нормативов. Уже проведены необходимые конкурсные процедуры, заключены государственные контракты. Оборудование для первых трех площадок получено. Поставка второй партии состоится до 15 октября.
При этом, краевые власти готовы поддержать муниципалитеты, которые инициируют строительство спортивных объектов, не вошедших в региональный проект «Спорт – норма жизни». В 2020 году планируется провести масштабную ревизию спортивных объектов в районах края, чтобы определить потребность в строительстве и реконструкции.
В ходе совещания также поднимался вопрос участия детей из разных районов края в региональных соревнованиях. Многие из них не имеют возможности самостоятельно добраться до места проведения таких стартов, которые в основном проводятся в Хабаровске.
На заседании была озвучена еще одна проблема. В Хабаровском крае отсутствуют условия для проведения международных и Всероссийских соревнований по легкой атлетике. Оборудование и оснащение в Легкоатлетическом манеже, который находится на краевой набережной, устарело. В ближайший месяц здесь проведут работы, которые позволят принимать краевые соревнования. А после реконструкции, которая начнется в 2020 году, манеж сможет встречать и международные старты.
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