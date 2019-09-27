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Хабаровчанка вошла в десятку сильнейших гимнасток страны
В Звенигороде завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы десятикратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта Ольги Капрановой. Свое мастерство продемонстрировали 700 гимнасток из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Калининграда, Орла, Южно-Сахалинска, Красноярска, Краснодара, Нижнего Новгорода и других городов. Хабаровский край представляли 14 спортсменок. Они выступили в групповых и индивидуальных упражнениях.
Лучший результат среди участниц из Хабаровского края показала Вероника Забродина – воспитанница спортивной школы «Олимпия». Она заняла восьмое место по программе первого взрослого разряда среди спортсменок 2007 года рождения и включена в состав сборной Ассоциации спортивных клубов России для участия в престижном турнире - «Юный гимнаст России», который состоится в начале октября в Москве. Кроме этого, 23-25 октября в Хабаровске пройдет Кубок Хабаровского края по художественной гимнастике, а 30 октября стартует открытое первенство Хабаровска «Амурский ручеек», в котором примут участие спортсменки школы «Олимпия».
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