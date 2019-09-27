В Хабаровске выберут лучших юнармейцев

В краевом центре стартовало несколько патриотических конкурсов. В одном из них сойдутся педагоги подростковых военно-патриотических клубов, молодежных объединений и образовательных учреждений. Также конкурсная комиссия будет оценивать работу по патриотическому воспитанию молодежи в специализированных учреждениях и организациях города. Участникам предстоит пройти два этапа.

«Последний - очный - самый зрелищный этап: юнармейцы будут соревноваться в военно-прикладных дисциплинах, на время собирать и разбирать автомат, демонстрировать армейскую выправку и соревноваться друг с другом в физических упражнениях. Педагогам предстоит защита образовательных программ и концепций, которые они используют в своей деятельности», - рассказал заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Семен Панюшкин.

По итогам конкурсов победители будут награждены дипломами мэра города и денежными премиями.