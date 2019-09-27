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В Хабаровске выберут лучших юнармейцев
В краевом центре стартовало несколько патриотических конкурсов. В одном из них сойдутся педагоги подростковых военно-патриотических клубов, молодежных объединений и образовательных учреждений. Также конкурсная комиссия будет оценивать работу по патриотическому воспитанию молодежи в специализированных учреждениях и организациях города. Участникам предстоит пройти два этапа.
По итогам конкурсов победители будут награждены дипломами мэра города и денежными премиями.
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