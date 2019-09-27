Новости
В Хабаровске инфраструктура по вывозу и утилизации ТКО есть, а регоператора - нет
Для проведения мусорной реформы территория региона поделена на 19 зон, в первую вошли Хабаровск и район имени Лазо. Из-за отсутствия претендентов, конкурс по выбору регионального оператора был признан не состоявшимся и теперь объявлен повторно. Между тем в краевом центре создана необходимая инфраструктура по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов.
Причем, если водитель не доедет до мусороперегрузочной станции и разгрузит кузов автомобиля в поле или в лесу, спутниковая система сразу даст об этом знать оператору.
Установка на машинах спутниковой системы обязательное условие для компаний, которые будут заниматься транспортировкой мусора. Таких организаций на территории города 17. Также для работы регионального оператора в городе есть станции по перегрузке коммунальных отходов и полигон для их захоронения. Несмотря на это, желающих поучаствовать конкурсе не нашлось.
Проблемы с собираемостью платежей, а также вывозом коммунальных отходов возникали в Чувашии, Тыве, в Алтайском крае и Оренбургской области - там мусорная реформа стартовала на год раньше чем в Хабаровском крае. Прием документов на участие в конкурсе по выбору регоператора в зоне №1 продлится до 14 октября. После проведения конкурса, станет известно, кто в Хабаровске и районе имени Лазо будет отвечать за вывоз и утилизацию мусора.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 275
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов9 482
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 929
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 032
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136