В Хабаровске инфраструктура по вывозу и утилизации ТКО есть, а регоператора - нет

Для проведения мусорной реформы территория региона поделена на 19 зон, в первую вошли Хабаровск и район имени Лазо. Из-за отсутствия претендентов, конкурс по выбору регионального оператора был признан не состоявшимся и теперь объявлен повторно. Между тем в краевом центре создана необходимая инфраструктура по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов.

«На нашем предприятии, как того требует реформа, на всех 34 мусоровозах установлена спутниковая система ГЛОНАСС. Ее операторы могут контролировать местонахождение машины, время ее прибытия в заданную точку и даже то, смогла ли она подъехать к контейнерной площадке»,- рассказывает мастер АО «Спецавтохозяйство» Татьяна Рыбалева.

Причем, если водитель не доедет до мусороперегрузочной станции и разгрузит кузов автомобиля в поле или в лесу, спутниковая система сразу даст об этом знать оператору.

«Все – стоянки, движение фиксируется. Вот сейчас на экране видно, что машина заехала на МПС «Северную»,- продолжает Татьяна Рыбалева.

Установка на машинах спутниковой системы обязательное условие для компаний, которые будут заниматься транспортировкой мусора. Таких организаций на территории города 17. Также для работы регионального оператора в городе есть станции по перегрузке коммунальных отходов и полигон для их захоронения. Несмотря на это, желающих поучаствовать конкурсе не нашлось.

«Слишком большие риски. Очень большая ответственность возложена на регоператора. Он может стать банкротом. Одна из причин - низкая собираемость платежей с населения»,- рассказал заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Андрей Гайфулин.

Проблемы с собираемостью платежей, а также вывозом коммунальных отходов возникали в Чувашии, Тыве, в Алтайском крае и Оренбургской области - там мусорная реформа стартовала на год раньше чем в Хабаровском крае. Прием документов на участие в конкурсе по выбору регоператора в зоне №1 продлится до 14 октября. После проведения конкурса, станет известно, кто в Хабаровске и районе имени Лазо будет отвечать за вывоз и утилизацию мусора.



