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Борщ с пянсе и танец с длинными рукавами в Хабаровске
В старейшем на Дальнем Востоке кинотеатре с утра яблоку негде упасть. Дети, взрослые - в одном углу в очереди за сладкой ватой. Да так ловко накручивает это воздушное баловство явно мастер по его изготовлению, что даже смотреть сладко. Рядом - чайная дегустация, а заодно и мастер-класс по завариванию. Это не просто так залить кипятку и подождать маленько, тут явно какие-то заговорные слова нужны, а иначе почему такой вкусный чай?
Чуть дальше дети расписывают пряники. А на входе самые усердные дети учатся каллиграфии – кисточки обмакивают в черную тушь и старательно ими размахивают. У кого-то выводятся эти таинственные корейские иероглифы, а кто-то ограничивается простыми сердечками. Каллиграфия - искусство, не у каждого есть данность делать такую строгую красоту, но мазюкать краской – дело такое заразительное!
Почему именно корейские иероглифы? Потому что это все происходит на кинозавтраке «Ариран - дорога жизни». Ариран для корейцев - больше, чем песня, которую ЮНЕСКО включила в Список нематериального культурного наследия человечества, это один из символов национальной культуры наряду с кимчи.
Как чудно одну из версий этой самой главной корейской песни исполнила Ирина Ким. Столько грации, столько нежности и легкости было в этом исполнении.
А потом были танцы, но не простые, а дворцовые. Ну и главное – у каждого гостя была возможность принять участие в танцевальном мастер-классе. Кстати, уже в VIII веке, за четыреста лет до появления в Италии в эпоху Возрождения придворного балета, во дворце правителя государства Корё устраивались красочные представления, в которых участвовали женщины. К каждому преставлению изготавливались богатые костюмы и декорации. Придворными танцами развлекали императора и его свиту.
- Какая корейская женщина?
- Она чтит национальные традиции, культуру. Такая женщина – это в первую очередь смирение. В корейских семьях до сих пор преобладает патриархат: муж - глава семьи, жена за ним. Женщина - покорная хранительница домашнего очага.
- Наверное, эти обычаи очень сложно соблюдать в современном мире?
- Дело не в сложности, а в важности сохранения национальных традиций. Одна из серьезных сегодняшних проблем - обезличивание национальностей. С одной стороны, это хорошо, такое отсутствие рамок, с другой стороны, культура - это история. Ты должен знать кто ты, что ты, откуда ты, что ты можешь и что ты должен делать. Это культура, это воспитание.
Кинозавтрак – это не просто так, это и дегустация национального корейского кушанья. Юным хабаровчанам, а также их родителям было предложено пянсе. Это такой паровой пирожок с капустой, мясом и черным перцем. Понятно, дабы не фрустрировать унылые кулинарные скрепы русских взрослых хабаровчан и соблюсти традиционную для советских и постсоветских вкусовую невзрачность, перца положили в пирожки чуть-чуть.
- Менее перчёно, потому что главные на празднике - дети, хотя мы постарались, чтобы вкус был насыщенный, корейский. Мы в пянсе положили немного кимчи, чтобы была сочность, кислинка и остринка, - сказала Жанна Жонкабаева. У нее папа – казах, а мама - кореянка. Ее родственников по маминой линии в 1942 году японцы из Южной Кореи привезли на Сахалин. Родители Жанны познакомились в Хабаровске.
- Мои сахалинские родственники пянсе делают без кимчи. А во Владивостоке в эти пирожки добавляют даже морковку.
В каждой корейской семье свой рецепт. Кто-то в дрожжевое тесто из пшеничной муки добавляет соду, чтобы оно было более пышным, а кто-то - крахмал. Казалось бы, все из одной деревни, а защипывают тесто после того, как положили начинку, по-разному.
- Сахалинские корейцы отличаются от материковых?
- Когда приезжают родственники с острова, то, что мы здесь готовим, им кажется невкусным. Мы в Хабаровске, например, активно используем кинзу, у нас другие вкусы, более обрусевшие, что ли. А на Сахалине все консервативно, как готовили раньше, так и сейчас готовят.
После дегустации вкусных корейских пирожков – кино: мультфильм «Чепоги» из серии «Гора самоцветов». Конечно, этот мультик можно легко найти в Интернете и посмотреть дома, но разве сравнится домашний просмотр с кинотеатром, да еще когда полон зал.
«Чепоги» - российский мультфильм, созданный на студии «Пилот» по мотивам корейской народной сказки.
…Юные хабаровчане не только знают звезд корейской популярной музыки, которая называется K-pop и известна во всем мире, но и то, что самая распространенная фамилия среди корейцев Ким.
Основателем рода Ким, согласно корейской мифологии, стал Ким Альджи.
Согласно «Самгук саги», в 65-м в 3-ю луну правитель Силла Сок Тхархэ, услышав ночью пение петуха в лесу Сирим, послал туда на рассвете князя Хогона («князь тыква», прозван так потому, что приплыл из Японии в Силла, привязав тыкву-горлянку к поясу).
Вернувшись, тот сообщил, что на ветвях дерева подвешен сундук золотого цвета, а под ним - белый петух. Тогда правитель, сам отправившись туда, открыл сундук, в котором оказался мальчик необыкновенной красоты. С тех пор лес стал называться Керим. Мальчик был взят во дворец. Он отличался исключительными способностями.
Его нарекли Альджи («дитя»), а фамилию дали Ким, потому что он появился из золотого сундука (Ким и слово «золото» - «кым» - пишутся одним и тем же иероглифом). Сок Тхархэ назначил Кима Альджи министром, а потомок Кима Альджи в седьмом колене, Мичху, в 262 г. стал правителем Сила. С тех пор род Кимов начал править страной.
И еще. У одной из молодых кореянок спросил:
- Встретится тебе молодой человек, влюбишься в него, что ты ему приготовишь?
И уж приготовился услышать название какого-нибудь чудесного корейского супа или мяса с грушей. А в ответ…
- Приготовлю борщ. Мы, российские корейцы, очень любим этот суп.
Юрий Вязанкин
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