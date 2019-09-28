Борщ с пянсе и танец с длинными рукавами в Хабаровске



В старейшем на Дальнем Востоке кинотеатре с утра яблоку негде упасть. Дети, взрослые - в одном углу в очереди за сладкой ватой. Да так ловко накручивает это воздушное баловство явно мастер по его изготовлению, что даже смотреть сладко. Рядом - чайная дегустация, а заодно и мастер-класс по завариванию. Это не просто так залить кипятку и подождать маленько, тут явно какие-то заговорные слова нужны, а иначе почему такой вкусный чай?

Чуть дальше дети расписывают пряники. А на входе самые усердные дети учатся каллиграфии – кисточки обмакивают в черную тушь и старательно ими размахивают. У кого-то выводятся эти таинственные корейские иероглифы, а кто-то ограничивается простыми сердечками. Каллиграфия - искусство, не у каждого есть данность делать такую строгую красоту, но мазюкать краской – дело такое заразительное!



Почему именно корейские иероглифы? Потому что это все происходит на кинозавтраке «Ариран - дорога жизни». Ариран для корейцев - больше, чем песня, которую ЮНЕСКО включила в Список нематериального культурного наследия человечества, это один из символов национальной культуры наряду с кимчи.



«Давным-давно в одном селе батрачили у помещика парень Ри Ран и девушка Сон Бу. В неурожайном году они участвовали в восстании местных жителей против эксплуататоров и, избегая преследований правительственных войск, укрывались в глухих местах. Там они поженились. После Ри Ран решил участвовать в борьбе против эксплуататоров и покинул дом, оставив любимую жену. Тогда Сон Бу, взирая на горный перевал, через который перешел муж, выразила свою тоску по нему в песне» - по одной из версий так появилась эта песня. Есть, кстати, и альтернативная версия, по которой «Ариран» сочинили на территории России.

- Наряду с танцем с веерами танец с длинными рукавами - входной танец, им почитали императора. Рукава символизируют силу: у императора длинные руки, он до всего достанет. Танец медленный, спокойный, много взмахов и поклонов в знак уважения правителя, - пояснила Евгения Азарченко.

- Это мероприятие из цикла «Кинозавтрак: Сказки народов Хабаровского края». Это цикл мультфильмов для детей. Организатор - клуб Межнационального общения творческой молодежи, который написал грантовый проект вместе с благотворительным фондом «Гешер», находящимся при хабаровской синагоге. Мы получили президентский грант и вместе проводим мероприятия, - рассказала Раиса Байкова, председатель Ассоциации национальных культур Хабаровского края.

Как чудно одну из версий этой самой главной корейской песни исполнила Ирина Ким. Столько грации, столько нежности и легкости было в этом исполнении.А потом были танцы, но не простые, а дворцовые. Ну и главное – у каждого гостя была возможность принять участие в танцевальном мастер-классе. Кстати, уже в VIII веке, за четыреста лет до появления в Италии в эпоху Возрождения придворного балета, во дворце правителя государства Корё устраивались красочные представления, в которых участвовали женщины. К каждому преставлению изготавливались богатые костюмы и декорации. Придворными танцами развлекали императора и его свиту.У нее мама кореянка, а папа – украинец. Себя считает больше кореянкой. Она родилась в Долинске. Родственники по папиной линии на Украине, Евгению воспитывали корейские бабушка с дедушкой. - Есть два направления. Первое - северокорейское. Эти танцы более быстрые, более эмоциональные. И второе – южнокорейское. Эти танцы более спокойные, более сдержанные, которые мы и показывали. Сложность заключается в том, что нужно показать корейский колорит, плавность, мягкость движений, грацию танца, женское смирение, азиатскую строгость.- Она чтит национальные традиции, культуру. Такая женщина – это в первую очередь смирение. В корейских семьях до сих пор преобладает патриархат: муж - глава семьи, жена за ним. Женщина - покорная хранительница домашнего очага.- Дело не в сложности, а в важности сохранения национальных традиций. Одна из серьезных сегодняшних проблем - обезличивание национальностей. С одной стороны, это хорошо, такое отсутствие рамок, с другой стороны, культура - это история. Ты должен знать кто ты, что ты, откуда ты, что ты можешь и что ты должен делать. Это культура, это воспитание.Кинозавтрак – это не просто так, это и дегустация национального корейского кушанья. Юным хабаровчанам, а также их родителям было предложено пянсе. Это такой паровой пирожок с капустой, мясом и черным перцем. Понятно, дабы не фрустрировать унылые кулинарные скрепы русских взрослых хабаровчан и соблюсти традиционную для советских и постсоветских вкусовую невзрачность, перца положили в пирожки чуть-чуть.- Менее перчёно, потому что главные на празднике - дети, хотя мы постарались, чтобы вкус был насыщенный, корейский. Мы в пянсе положили немного кимчи, чтобы была сочность, кислинка и остринка, - сказала Жанна Жонкабаева. У нее папа – казах, а мама - кореянка. Ее родственников по маминой линии в 1942 году японцы из Южной Кореи привезли на Сахалин. Родители Жанны познакомились в Хабаровске.- Мои сахалинские родственники пянсе делают без кимчи. А во Владивостоке в эти пирожки добавляют даже морковку.В каждой корейской семье свой рецепт. Кто-то в дрожжевое тесто из пшеничной муки добавляет соду, чтобы оно было более пышным, а кто-то - крахмал. Казалось бы, все из одной деревни, а защипывают тесто после того, как положили начинку, по-разному.- Когда приезжают родственники с острова, то, что мы здесь готовим, им кажется невкусным. Мы в Хабаровске, например, активно используем кинзу, у нас другие вкусы, более обрусевшие, что ли. А на Сахалине все консервативно, как готовили раньше, так и сейчас готовят.После дегустации вкусных корейских пирожков – кино: мультфильм «Чепоги» из серии «Гора самоцветов». Конечно, этот мультик можно легко найти в Интернете и посмотреть дома, но разве сравнится домашний просмотр с кинотеатром, да еще когда полон зал.«Чепоги» - российский мультфильм, созданный на студии «Пилот» по мотивам корейской народной сказки.…Юные хабаровчане не только знают звезд корейской популярной музыки, которая называется K-pop и известна во всем мире, но и то, что самая распространенная фамилия среди корейцев Ким.Основателем рода Ким, согласно корейской мифологии, стал Ким Альджи.Согласно «Самгук саги», в 65-м в 3-ю луну правитель Силла Сок Тхархэ, услышав ночью пение петуха в лесу Сирим, послал туда на рассвете князя Хогона («князь тыква», прозван так потому, что приплыл из Японии в Силла, привязав тыкву-горлянку к поясу).Вернувшись, тот сообщил, что на ветвях дерева подвешен сундук золотого цвета, а под ним - белый петух. Тогда правитель, сам отправившись туда, открыл сундук, в котором оказался мальчик необыкновенной красоты. С тех пор лес стал называться Керим. Мальчик был взят во дворец. Он отличался исключительными способностями.Его нарекли Альджи («дитя»), а фамилию дали Ким, потому что он появился из золотого сундука (Ким и слово «золото» - «кым» - пишутся одним и тем же иероглифом). Сок Тхархэ назначил Кима Альджи министром, а потомок Кима Альджи в седьмом колене, Мичху, в 262 г. стал правителем Сила. С тех пор род Кимов начал править страной.И еще. У одной из молодых кореянок спросил:И уж приготовился услышать название какого-нибудь чудесного корейского супа или мяса с грушей. А в ответ…- Приготовлю борщ. Мы, российские корейцы, очень любим этот суп.



Юрий Вязанкин



