Гидрологи зафиксировали резки спад воды у Николаевска-на-Амуре

Отметка уровня реки снизилась сразу на 22 см, достигнув 244 см. При этом вода стала быстро уходить с подтопленных участков. За сутки их количество сократилось вдвое – с 73 до 38.

Как отметили в Хабаровском гидрометцентре, такая картина говорит о том, что гребень паводка миновал город и вышел в Амурский лиман. Выше по течению на всем протяжении уровень Амура стабильно понижается.

- В ближайшую неделю сильных дождей в крае не прогнозируется. На севере будут определенные осадки, но большого влияния на гидрологическую обстановку они не окажут. Новых волн паводка уже не будет, - уточнили синоптики.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Николаевске-на-Амуре все еще остаются подтопленными 3 жилых дома и 38 приусадебных участков в селах Маго, Красное и Тнейвах. А всего по региону в воде стоят 178 жилых домов в 47 населенных пунктах, 1050 приусадебных, 2260 дачных и 518 земельных участков, а также 95 участков межпоселковых и внутрипоселковых дорог. Спасатели помогают жителям навести порядок в жилье, убрать мусор, просушить дома после воды. К этой работе привлечено 300 человек и 70 единиц техники.

В то же время власти региона развернули кампанию по выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от паводка. В подтопленных районах уже отработали оценочные комиссии. По их данным, на материальную помощь претендует около 15 тысяч человек. Примерно 2 тысячи граждан могут получить компенсации от 50 до 100 тысяч рублей по утрате имущества, остальные - единовременную выплату в 10 тысяч рублей.