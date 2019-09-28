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Хабаровчане добились ремонта улицы
Строителям придется отремонтировать почти километр дороги. В районе улиц Двойной и Колгуева находятся несколько промышленных предприятий, к которым беспрерывным потоком подъезжают большегрузные машины. Из-за отсутствия ливневок и несоблюдения весового режима проезжая часть превратилась в танкодром.
Сейчас по улице Двойной ограничено движение, строители прокалывают кюветы, укладывают ливнепропускные трубы. Управиться с работами дорожники должны за два дня.
В августе-сентябре этого года из-за резкого повышения уровня Амура и прохождения мощных циклонов ямочного ремонта срочно требуют 39 улиц Хабаровска. Специалистами уже составлена дефектная ведомость, стоимость работ составит свыше ста миллионов рублей.
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