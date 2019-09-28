Хабаровчане добились ремонта улицы

Строителям придется отремонтировать почти километр дороги. В районе улиц Двойной и Колгуева находятся несколько промышленных предприятий, к которым беспрерывным потоком подъезжают большегрузные машины. Из-за отсутствия ливневок и несоблюдения весового режима проезжая часть превратилась в танкодром.

«Сплошные ямы, а после дождей улицы превращаются в болото. Тут рядом находится растворо-бетонный узел. К нему подъезжают тяжелые машины и разбивают дорогу махом», - сетует хабаровчанин Николай Кукушкин.

Сейчас по улице Двойной ограничено движение, строители прокалывают кюветы, укладывают ливнепропускные трубы. Управиться с работами дорожники должны за два дня.

«Из-за ливневых стоков идет разрушение дорожного полотна. Мы отведем воду, а также восстановим на ней гравийное покрытие»,- рассказал главный специалист городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.

В августе-сентябре этого года из-за резкого повышения уровня Амура и прохождения мощных циклонов ямочного ремонта срочно требуют 39 улиц Хабаровска. Специалистами уже составлена дефектная ведомость, стоимость работ составит свыше ста миллионов рублей.