В октябре повысят зарплаты и снизят налоги

С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату. Об этом говорится в распоряжении Правительства от 13 марта 2019 года № 415-р. Заработная плата повысится на 4,3 процента.

Как сообщает «Российская газета», получить прибавку должны и региональные бюджетники. В начале года местным властям были даны рекомендации повысить зарплаты этой категории граждан.

ЦБ установил размер комиссий для быстрых платежей

С 1 октября банки будут брать новую комиссию с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Тарифы установил Банк России. Плата будет взыматься только с юридических лиц.

Так, для массовых платежей (включая оплату услуг медицинских и образовательных учреждений, оплату услуг ЖКХ, телекоммуникационных и так далее) максимальный размер комиссии составит 0,4 процента от суммы платежа. Для остальных — 0,7 процента.

Комиссия с физических лиц при оплате за любые товары и услуги через Систему быстрых платежей взыматься не будет. Также комиссия не коснется государственных платежей. Например, оплаты штрафов или налогов.

Кроме того, с 1 октября все системно значимые банки должны уже использовать Систему быстрых платежей. Изначально эта норма должна была заработать с 1 сентября.