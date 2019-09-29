В Комсомольске-на-Амуре начали выплаты пострадавшим от наводнения

Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей по данным на 27 сентября перечислили на счета 472 граждан на общую сумму 4 млн. 720 тыс. рублей.

Администрация города обращается к жителям 30-ти многоквартирных домов 66 квартала, признанных пострадавшими в результате наводнения, которым положена единовременная материальная помощь.

