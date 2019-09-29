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В Комсомольске-на-Амуре начали выплаты пострадавшим от наводнения
Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей по данным на 27 сентября перечислили на счета 472 граждан на общую сумму 4 млн. 720 тыс. рублей.
Администрация города обращается к жителям 30-ти многоквартирных домов 66 квартала, признанных пострадавшими в результате наводнения, которым положена единовременная материальная помощь.
- Если вы еще не подавали заявление на получение выплаты, администрация города обращается к вам с просьбой, в ближайшие дни обратиться в МФЦ Центрального округа (пр. Интернациональный, 10/2) и написать заявление о предоставлении единовременной материальной помощи. Чем быстрее вы обратитесь с заявлением на получение выплаты, тем быстрее деньги будут переведены на ваши счета в Сбербанке. При себе необходимо иметь паспорт, номер и реквизиты счета в Сбербанке, - сообщается на сайте мэрии Комсомольска-на-Амуре.
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