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С улиц Хабаровска исчезло больше 600 рекламных конструкций
Все эти баннеры и вывески были установлены вне закона. Ежедневно специалисты городского профильного отдела объезжают улицы краевого центра и вручают уведомления директорам организаций, которые самовольно устанавливают рекламные конструкции. С фасадов предприятий рабочие срезают не только сами баннеры, но и каркасы для них. Многие руководители, заключив договор на установку рекламы, забывают его продлить, чем нарушают федеральный закон.
После демонтажа, владелец в течение месяца может забрать свой баннер, оплатив услуги по его демонтажу. По закону средства за размещение рекламы на объектах муниципальной собственности поступают в городскую казну. За 9 месяцев текущего года доходы от этого вида деятельности составили 85 миллионов рублей.
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