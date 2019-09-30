С улиц Хабаровска исчезло больше 600 рекламных конструкций

Все эти баннеры и вывески были установлены вне закона. Ежедневно специалисты городского профильного отдела объезжают улицы краевого центра и вручают уведомления директорам организаций, которые самовольно устанавливают рекламные конструкции. С фасадов предприятий рабочие срезают не только сами баннеры, но и каркасы для них. Многие руководители, заключив договор на установку рекламы, забывают его продлить, чем нарушают федеральный закон.

Если у предприятия закончился срок на установку рекламной конструкции, и оно его не продлевает, мы выдаем предписание. Если ответа нет, то наша подрядная организация приезжает и демонтирует баннеры и вывески. В Краснофлотском районе города с начала года пришлось убрать около 300 таких конструкций»,- рассказал специалист отела наружной рекламы Сергей Акчурин.

После демонтажа, владелец в течение месяца может забрать свой баннер, оплатив услуги по его демонтажу. По закону средства за размещение рекламы на объектах муниципальной собственности поступают в городскую казну. За 9 месяцев текущего года доходы от этого вида деятельности составили 85 миллионов рублей.