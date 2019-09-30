В Хабаровске представили рок на любой вкус



Три концерта, анонсированные как «Классика рока. Перезагрузка», прошли в Хабаровской краевой филармонии при полном аншлаге.

Тут выступали и Дальневосточный академический симфонический оркестр (дирижер проекта Руслан Антипинский), и Государственный концертный ансамбль «Дальний Восток», и ритм-группа концертного ансамбля «Боевое братство». Много было талантливых и сильных исполнителей. И успех был просто оглушительный. А благодаря чему?

Мы рады были услышать знакомые, любимые нами с юных лет роковые хиты. Вся солидная по возрасту публика была в восторге, а молодежь – ее в зале было немало! – услышала что-то новое для себя. Но, думается, концерт встречали овациями благодаря очень оригинальной, вдумчивой трактовке всех исполненных произведений.

Прозвучала в первом отделении фантазия по мотивам рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Как тут отличился наш ДВАСО! Глубокая, проникновенная музыка. И хореографические элементы в прекрасном исполнении артистов ансамбля «Дальний Восток» пришлись очень кстати. А такого солиста, как Антон Бычковский, изумительно исполнившего арии Христа, мы просто не вправе забыть.

Да, кстати, о солистах…

Во втором отделении можно было убедиться, как богата наша филармония сольными, исключительно талантливыми исполнителями. Как своеобразно, как лирично и, если угодно, исповедально, с явными элементами актерского, драматического искусства они исполняли хиты «Дип перпл», «Битлз», «Пинк флойд», «Квин», «Скорпионз», «Лэд Зэппелин», «Шоукин блу». А программа второго отделения была открыта шедевром Ричи Блэкмора «Дым над водой», и исполнил его Антон Бычковский, подтвердив свое творческое реноме.

Зрители были благодарны даровитому Александру Пугакову за исполнение двух прекрасных песен великого Фредди Меркури. (Жаль, что весьма оригинальная партнерша Александра по исполнению песни «Барселона» Юлия Голдаковская больше в тот вечер в «песенном» отделении не появлялась на сцене.) У Александра Пугакова, видимо, особый талант к исполнению песен именно Фредди Меркури, с их очень своеобразным стилем, с их внутренней смысловой многогранностью и глубиной. Именно песни Меркури «Шоу должно продолжаться» и «Друзья останутся друзьями» в исполнении Пугакова и завершили программу концерта.

Забегая вперед, скажу, что по завершении официальной программы проститься с публикой вышли и художественный руководитель ансамбля «Дальний Восток», заслуженный артист Российской Федерации Сергей Осадчий, его интересные подопечные, и четверо представителей «Боевого братства», и весь ДВАСО с Русланом Антипинским во главе. Много было цветов, ох, как много оваций…

Но для всего зала все же главным явился концерт, и бросался в глаза хит-парад песен «Битлз». Они звучали в исполнении разных солистов. Армен Аракелян и Роман Маренков отлично исполнили дуэтом песню «Об-ла-ди, об-ла-да», а всем памятную «Вчера» спел Алексей Виноградов. Благодарим его и за песню «Ветер перемен» менее известного Клауса Майке. Ну, а за битловскую классику, за «Пусть будет» отдельная благодарность Александру Рябцеву.

И мы, конечно же, проявим недостаток джентльменства, если не упомянем таких оригинальных, очаровательных исполнительниц, как Екатерина Герей и Вероника Давыдова. Разные по стилистике, по содержанию песни Майка Чапмена и Мадонны они и пели по-разному. Екатерина выглядела очень экстравагантно, пела очень эмоционально, в духе варьете, а Вероника была по-филармонически сдержанной, но всех привлек ее изумительный голос.

Никто из исполнителей – ни солисты, ни коллективы – не о стался в тени, смеем верить, и теперь уж никогда не останется.



Михаил Корчмарев