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В Хабаровске новый дирижер оркестра народных инструментов готов на эксперименты
В оркестре народных инструментов Хабаровской краевой филармонии новый дирижер готовит новую экспериментальную программу. Что не делается – все к лучшему? Может быть. Жизнь – дело сложное и порой ставит задачи практически невыполнимые. Это в сказках бывает, что волки сыты и овцы целы. А жизнь - череда жертв, порой невинных, и компромиссов.
Так случилось, что в Хабаровской краевой филармонии поменялся дирижер оркестра народных инструментов. Изменились правила игры.
Коллектив замечательный, и бывший руководитель - главный дирижер оркестра Ася Фурта - специалист замечательный. Собственно, она и создала этот филармонический коллектив в феврале 2010 года. Оркестр давал концерты на лучших площадках Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино, Благовещенска, Анадыря, гастролировал в Китае. С этим коллективом выступали звезды народной музыки России. Например, балалаечник Андрей Горбачев, профессор, завкафедрой струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных, и Екатерина Мочалова (мандолина, домра) - солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова.
Казалось бы, все идет хорошо, коллектив работает, развивается. Но понадобилось, чтобы руководитель оркестра состоял в штате филармонии. А Ася Фурта возглавляет кафедру народных инструментов в Хабаровском колледже искусств. От предложения перейти в штат краевой филармонии отказалась. Главное для нее - педагогическая работа. Коллектив руководство филармонии решило не терять, но разве может успешно сражаться армия без генерала? Нашли нового главного дирижера - художественного руководителя оркестра народных инструментов. Им стал Алексей Рыбицкий, выпускник Санкт-Петербургского государственного института культуры (класс профессора Альтшулера).
Алексею 28 лет. До Хабаровска он работал в камерном ансамбле «Скоморохи» в Северной столице, дирижировал в собственном коллективе – оркестре русских народных инструментов.
Так случилось, что на крымском форуме «Таврида» в прошлом году художественный руководитель краевой филармонии Александр Веретенников познакомился с Алексеем Рыбицким, подружился, и когда появилась проблема с хабаровским оркестром народных инструментов, предложил принять участие в конкурсном отборе на должность дирижера ОРНИ.
Оркестр русских народных инструментов должен быть численностью от тридцати человек. В хабаровском оркестре сегодня вместе с приглашенными музыкантами – пятнадцать.
В планах нового дирижера – экспериментальная программа, первая такая в России.
Что же это будет и с чем это едят, музыкант не объяснил, сославшись на суеверность в творческом плане.
С середины позапрошлого столетия для оркестра народных инструментов было написано более пятидесяти симфоний. В Хабаровске зритель долгое время ходил на концерты советских хитов в исполнении ОРНИ, но сегодня еще не готов слушать серьезную симфоническую музыку. Алексей Рыбицкий считает, что это - не проблема, что зрителя можно подготовить, в том числе ведя просветительскую работу.
Если цыплят по осени считают, то профессионалы от искусства подводят итоги к концу сезона, к лету. Поживем - увидим, а точнее, услышим.
Юрий Вязанкин
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