В Хабаровске новый дирижер оркестра народных инструментов готов на эксперименты



В оркестре народных инструментов Хабаровской краевой филармонии новый дирижер готовит новую экспериментальную программу. Что не делается – все к лучшему? Может быть. Жизнь – дело сложное и порой ставит задачи практически невыполнимые. Это в сказках бывает, что волки сыты и овцы целы. А жизнь - череда жертв, порой невинных, и компромиссов.

Так случилось, что в Хабаровской краевой филармонии поменялся дирижер оркестра народных инструментов. Изменились правила игры.

Коллектив замечательный, и бывший руководитель - главный дирижер оркестра Ася Фурта - специалист замечательный. Собственно, она и создала этот филармонический коллектив в феврале 2010 года. Оркестр давал концерты на лучших площадках Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино, Благовещенска, Анадыря, гастролировал в Китае. С этим коллективом выступали звезды народной музыки России. Например, балалаечник Андрей Горбачев, профессор, завкафедрой струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных, и Екатерина Мочалова (мандолина, домра) - солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова.

Казалось бы, все идет хорошо, коллектив работает, развивается. Но понадобилось, чтобы руководитель оркестра состоял в штате филармонии. А Ася Фурта возглавляет кафедру народных инструментов в Хабаровском колледже искусств. От предложения перейти в штат краевой филармонии отказалась. Главное для нее - педагогическая работа. Коллектив руководство филармонии решило не терять, но разве может успешно сражаться армия без генерала? Нашли нового главного дирижера - художественного руководителя оркестра народных инструментов. Им стал Алексей Рыбицкий, выпускник Санкт-Петербургского государственного института культуры (класс профессора Альтшулера).

Алексею 28 лет. До Хабаровска он работал в камерном ансамбле «Скоморохи» в Северной столице, дирижировал в собственном коллективе – оркестре русских народных инструментов.

Так случилось, что на крымском форуме «Таврида» в прошлом году художественный руководитель краевой филармонии Александр Веретенников познакомился с Алексеем Рыбицким, подружился, и когда появилась проблема с хабаровским оркестром народных инструментов, предложил принять участие в конкурсном отборе на должность дирижера ОРНИ.



- Либо будет у нас оркестр народных инструментов, либо нет. Мы не могли дальше работать с совместителями. Несмотря на экономическую ситуацию в крае, мы приняли решение бороться за этот коллектив, даже невзирая на то, что штатников было всего шесть музыкантов. За лето мы провели конкурсный отбор дирижера, искали музыкантов в штат. Поэтому новому дирижеру придется восстанавливать оркестр. Конечно, первые результаты появятся не быстро, - считает художественный руководитель краевой филармонии Александр Веретенников.

- Насколько я осведомлен, никто в стране делать такое и не пытался, - заинтриговал Алексей Рыбицкий. – Какие-то попытки были у московского коллектива «Русский стиль». Но они и близко не подобрались к тому, что из этого можно делать.

- В наших концертах мы будем аккуратно прощупывать эту почву. Одно-два произведения включать, смотреть на зрительскую реакцию, делать соответствующие выводы.

Оркестр русских народных инструментов должен быть численностью от тридцати человек. В хабаровском оркестре сегодня вместе с приглашенными музыкантами – пятнадцать.В планах нового дирижера – экспериментальная программа, первая такая в России.Что же это будет и с чем это едят, музыкант не объяснил, сославшись на суеверность в творческом плане.С середины позапрошлого столетия для оркестра народных инструментов было написано более пятидесяти симфоний. В Хабаровске зритель долгое время ходил на концерты советских хитов в исполнении ОРНИ, но сегодня еще не готов слушать серьезную симфоническую музыку. Алексей Рыбицкий считает, что это - не проблема, что зрителя можно подготовить, в том числе ведя просветительскую работу.Если цыплят по осени считают, то профессионалы от искусства подводят итоги к концу сезона, к лету. Поживем - увидим, а точнее, услышим.



Юрий Вязанкин