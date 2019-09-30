Фрекен Бок нагрянула к хабаровским железнодорожникам



Самая строгая в мире домоправительница забрела в Дом культуры железнодорожников в поисках скучающего без Карлсона Малыша. И нисколько не пожалела. Оказавшись на концерте по случаю Дня открытых дверей в элегантном Дворце культуры, ужасно привередливая фрекен Бок на удивление отставила свою ледяную строгость и присоединилась к зрительским радушным аплодисментам. Настолько обаяла всех присутствующих концертная насыщенная программа с участием всех ансамблей, клубов и студий этого культурного очага. С каждым годом здесь их становится больше, заодно осваиваются новые жанры и возрождаются такие традиционные, как гитара, шахматы, скрипка, акробатика, театр, эквилибр. Возглавляющая ДК Екатерина Невмержицкая и ее увлеченные своим делом коллеги стараются вовлечь в досуговое творческое развитие как можно больше семей сотрудников РЖД. В центре внимания, разумеется, дети, а они, кого ни возьми, в чем-то непременно талантливы.

«Очень важно в каждом ребенке его драгоценную искру вовремя заметить и разбудить!» - считает почетный работник общего образования России госпожа Невмержицкая. И стремится все для этого делать.

…Внимая вместе с заинтригованной фрекен Бок юным талантам, которым помогают опытные наставники, еще раз убеждаюсь, что Транссибирская магистраль - это кровеносная стратегическая артерия с функцией ментального синтеза огромной страны. Образно говоря, созидательное железнодорожное ДНК представляет собой соединенные волевыми поперечными шпалами духовные державные рельсы. Особенно в раскинувшейся на тысячи верст тайге, где настоящая дружба и надежное слово дороже любых денег. Не случайно наш душевный геном как магистральная путеводная сила всегда слагался из стержневой русской правды, созвучной ей самобытности местных народов и полезных импульсов культурного зарубежья. Их триединство чувствуется повсюду, включая захватывающий полифоничный сценарий состоявшегося Дня открытых дверей.

Смелую, красивую поступь его полуторачасовому концертному действу в духе собственного названия задала хореографическая студия «Магистраль», ведомая Ириной Атамас. Ее воспитанники на языке русского задорного танца («Ах вы, сени, мои сени»), динамичной железнодорожной новеллы с победоносными красными лентами («Моя дорога»), детективно-английской истории («Агенты») и других интересных сюжетов рассказали, что такое зовущая в путь дорога для пространства и времени, для самого человека. И, конечно же, для отзывчивой приамурской природы. Здесь с ее земными, речными, таежными духами посредством магической пластики настроенных на ритмичное звучание бубна голосов и движений проникновенно общался нанайский ансамбль «Пудэн» Дарьи Бондарь. Кроме того, горячего фольклорного огоньку добавили бывшие питомцы Дворца культуры в составе студии «Самоцветы» при Университете путей сообщения.

Рядом с искрометным русским задором и волнообразными нанайскими ощущениями очень органично смотрелись все без исключения самодеятельные солисты. От самых маленьких, как дошколята Алина Шарумян и Полина Вельтцер с песенкой «Божья коровка», до белокурых русалок из студии восточного танца «Джамиля» и влюбленного в Хабаровск маститого, известного барда Александра Самборука. А что же известная своей скандинавской неподкупностью фрекен Бок в исполнении Светланы Казаровой? Всем увиденным она оказалась настолько удовлетворена, что тут же пошла записывать отыскавшегося, наконец, Малыша в приглянувшиеся ему творческие кружки. И призвала всех родителей последовать ее примеру.

Со своей стороны, как потративший все свое детство на дворовые игрища и не научившийся толком играть ни на одном инструменте, всецело присоединяюсь к ее призыву. Ведь приобщившийся к искусству ребенок по своим навыкам и способностям гораздо богаче тех, которые не смогли или не захотели. Особенно если это искусство начинается с народных корней. Так что милости просим, дорогие папы и мамы, вместе с любимыми чадами в городские культурные учреждения. И непременно в железнодорожный ДК, тем паче, что его образовательным возможностям благодаря РЖД могут позавидовать все остальные.





Виктор Марьясин

Фото автора



