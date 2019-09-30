Хабаровские галатеянки питаются стихами



Творчески, эмоционально, буквально на одном дыхании прошло в Хабаровске заседание клуба «Галатея». Что это за клуб такой, о ком, собственно говоря, речь? В этот сентябрьский вечер литературный (в большей мере – поэтический) женский клуб «Галатея» отмечал свое двадцатилетие. Естественно, в президиуме собрания пребывали исключительно представительницы прекрасного пола – весьма мастеровитая детская поэтесса Елена Неменко, просто поэтесса Марина Савченко и специально ради такого события приехавшая в родной Хабаровск из Мюнхена художница, скульптор, литератор Ирина Оркина. Все они когда-то, двадцать лет назад, стояли у истоков «Галатеи» и сейчас были особенно рады приветствовать многочисленных гостей (в том числе мужчин) под гостеприимными сводами Дома творческой интеллигенции на ул. Фрунзе.

Если не брать в расчет формальное открытие юбилейного мероприятия Мариной Савченко, то собственно программу торжественно-творческого вечера открыл как раз представитель сильного пола – известный хабаровский бард Юрий Волошенко. Все три исполненные им песни имели большой успех. И большое спасибо ему за памятную еще со студенческих лет песню «Люди идут по свету». (Жаль, что вышеупомянутый бард быстро оставил наше мероприятие, не дождавшись ни нескольких весьма интересных «дамских» выступлений, ни неофициальной части с хорошим фуршетом.) Потом уже, вплоть до конца собрания, в главном зале ДТИ господствовали дамы. И слушать их было интересно.

Конечно, тут были выступления и формального, официального характера. Но все поздравления в адрес «Галатеи» были искренними, прочувствованными. Мы, бесспорно, запомнили и выступление представительницы Хабаровского фонда культуры Галины Першиной, и давней, весьма заслуженной работницы детской библиотеки имени Гайдара Любови Соловьевой. А уж когда дело дошло до выступлений поэтических… (был и прозаический элемент – Ирина Оркина прочла свою любопытную юмореску о московской богемной жизни), тут уж всех выступавших творческих дам выслушали с особым вниманием. Все свое, личное, что прочли наизусть Ирина Лобода и Татьяна Князева, было принято к сведению в самом хорошем для исполнительниц смысле слова.

Ну и, конечно, нельзя не отметить выступление Елены Неменко. Она поделилась с нами своей творческой исповедью, презентовала свой новый сборник очень обаятельных детских стихов. А закрывала официально-творческую программу другой замечательный хабаровский бард Валентина Кудряшова, галатеянка с большим стажем. За юмористические песни на хорошие дамские стихи ей все были благодарны.

Привлекла внимание своим творческим выступлением и Елена Ретинская, тоже специально приехавшая на двадцатилетие «Галатеи» издалека. Только не из Мюнхена, а из Бычихи. С особенным интересом было выслушано выступление Ольги Бельды – поначалу медицинского работника, а позднее – замечательной художницы. Одним словом, всем выступающим было чем и с кем поделиться и чем порадовать.

Под занавес мероприятия разговорились с Ириной Оркиной. Она не скрывала своей радости от приезда в родной город и по случаю юбилея, и вообще. На вопрос о ее, теперь уже туристической, программе в Хабаровске ответила одной фразой: «Амур, друзья, друзья, друзья, Амур».

Вторя Ирине Оркиной, выражу уверенность: от всех участниц клуба «Галатея» мы будем еще не раз получать стихи, стихи, стихи…

Пусть у них будет как можно больше поводов заявить о себе!



Михаил Корчмарев