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В Хабаровске отопительный сезон, ориентировочно, начнется 16 октября
В Хабаровском крае стартует акция «Теплый дом». Она продлится со 2 октября по 2 ноября текущего года. Если после официальной даты начала отопительного сезона батареи в квартире останутся холодными, а управляющая организация не принимает необходимые меры, граждане могут сообщить об этом по телефону «горячей линии» 8 (4212) 40-23-40 или написать в официальный аккаунт @krgkl_khv в Инстаграм.
Подача тепла в дома начинается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. В шести муниципальных образованиях края отопительный период уже начался. Это Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский, Ульчский, частично Верхнебуреинский, имени Полины Осипенко районы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, завтра тепло в дома начнут подавать в Амурском районе и Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске отопительный сезон, ориентировочно, начнется 16 октября.
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Он также подчеркнул, что собственники могут обратиться в УК и в случае нарушений норм температурного режима в квартире. В жилых комнатах температура не должна быть ниже плюс 18 градусов, а комнатах, которые являются угловыми — не ниже плюс 20 градусов. При значительном отклонении от нормы также должен быть сделан перерасчет.
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