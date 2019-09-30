Пункт пропуска в Бикинском районе приостановит работу

1 октября пункт пропуска «Покровка» в Бикинском районе Хабаровского края работать не будет. Со 2 октября международное сообщение Покровка - Жаохэ (КНР) возобновится.

Изменения в режиме работы пункта пропуска «Покровка» связаны с празднованием китайской стороной Дня образования Китайской Народной Республики. По этой причине пункт пропуска «Жаохэ» приостановил работу.

Режим работы международного речного пункта пропуска «Хабаровск» (Хабаровск – Фуюань) не изменится.