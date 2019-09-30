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Ущерб от затопления набережной Хабаровска оценят специалисты
Специальная комиссия, сформированная в правительстве края, приступила к оценке ущерба, нанесенного паводком набережной Хабаровска возле стадиона им. Ленина. Специалисты министерств строительства, физической культуры и спорта, имущественных отношений, комитета по гражданской защите и дирекции спортивных сооружений края оценили предварительный ущерб.
По данным обследования, критических разрушений на набережной не зафиксировано. Вдоль прогулочной территории в некоторых местах провалился грунт. Эти дефекты самостоятельно будут отсыпать специалисты дирекции спортивных сооружений.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, тревогу специалистов вызывает состояние именно нижней части набережной, где с помощью террасной доски несколько лет назад соорудили прогулочную территорию. Она слишком долго находилась под водой. Сегодня вода в этом месте до конца еще не сошла. Однако уже сейчас есть угроза того, что в целях безопасности сооружение частично придется демонтировать. При визуальном осмотре защитных плит специалисты также зафиксировали негерметичность швов.
Кроме того, были частично подтоплены подвальные помещения универсального краевого спортивного комплекса и легкоатлетического манежа. Работы по восстановлению поврежденных участков начнутся после комплексной сметной оценки.
Более благоприятная ситуация сложилась на набережной имени Невельского. Речь идет об участке от Утеса до речного вокзала. Визуальный осмотр показал отсутствие каких-либо повреждений.
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