Новый терминал аэропорта Хабаровск начнет работу с середины октября

В ходе рабочей поездки в Хабаровск заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев осмотрел новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска им. Г.И. Невельского, построенного при участии Фонда развития Дальнего Востока, и проинспектировал подготовку к переводу обслуживания пассажиров в новый аэровокзал.

Вице-премьер и участники осмотра оценили внешний вид и внутренний дизайн аэровокзала, ознакомились с работой по обслуживанию пассажиров в ходе выполнения тестового рейса. Новый терминал площадью более 26 тыс. кв. м сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год. Он оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения, 7 эскалаторами и соответствует международным и отечественным стандартам.

Реализация проекта началась в марте 2018 года. 30 августа 2019 года было получено разрешение на ввод аэровокзального комплекса в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация), а 4 сентября новый терминал торжественного открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума.

Проект был реализован при участии японских инвесторов – Sojitz Corp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов. Терминал был спроектирован компанией Assmann beraten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия). Генеральным подрядчиком строительства стал турецкий консорциум «ЛимакМаращСтрой», техническим заказчиком – DBC Consultants.

В ходе осмотра нового терминала председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк доложил о технических особенностях построенного аэровокзального комплекса.

«Новый терминал технически готов к обслуживанию пассажиров, завершается тестирование, основная часть арендаторов коммерческих площадей также заканчивают обустройство магазинов, кафе и ресторанов, персонал проходит тренировку. Перевод обслуживания пассажиров в новый терминал завершим через две недели, к 15 октября. При реализации проекта впервые были применены новые подходы к государственному регулированию и финансированию, в том числе были установлены тарифы для еще не построенного объекта инфраструктуры», - рассказал он.

Новый терминал был построен с помощью преференциального режима ТОР «Хабаровск».

«Завершение строительства аэропорта «Новый» - очередной важный шаг в развитии преференциальных режимов. На территории Хабаровского края это уже 26-й реализованный проект из 87 соглашений, подписанных с инвесторами ТОР и свободного порта. Реализация проекта позволит создать почти 600 новых рабочих мест для жителей региона и эффективно выполнять аэропорту функцию ключевого хаба Дальнего Востока», - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

Теперь в аэропорту приступают ко второму этапу – строительству международного терминала. Его проектирование уже практически завершено. Площадь нового аэровокзального комплекса составит порядка 20 тыс. кв. м, пропускная способность – более 1 млн международных пассажиров в год. Проект будет реализовываться собственниками аэропорта при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и ВЭБ.РФ.

Юрию Трутневу также доложили о реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта Хабаровск. Ее первый этап в настоящее время реализуется в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» за счет средств федерального бюджета. Проектом предусмотрена модернизация взлетно-посадочной полосы №1, части перрона и рулежных дорожек, строительство объектов обеспечения аэродромной инфраструктуры. Генподрядчиком, ООО «Трансстроймеханизация», выполнено 85% от общего объема работ, которые должны завершиться в 2020 году.

«Строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта — пример комплексного подхода к решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока. Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса», - подвел итоги осмотра Юрий Трутнев.