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Новый терминал аэропорта Хабаровск начнет работу с середины октября
В ходе рабочей поездки в Хабаровск заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев осмотрел новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска им. Г.И. Невельского, построенного при участии Фонда развития Дальнего Востока, и проинспектировал подготовку к переводу обслуживания пассажиров в новый аэровокзал.
Вице-премьер и участники осмотра оценили внешний вид и внутренний дизайн аэровокзала, ознакомились с работой по обслуживанию пассажиров в ходе выполнения тестового рейса. Новый терминал площадью более 26 тыс. кв. м сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год. Он оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения, 7 эскалаторами и соответствует международным и отечественным стандартам.
Реализация проекта началась в марте 2018 года. 30 августа 2019 года было получено разрешение на ввод аэровокзального комплекса в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация), а 4 сентября новый терминал торжественного открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума.
Проект был реализован при участии японских инвесторов – Sojitz Corp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов. Терминал был спроектирован компанией Assmann beraten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия). Генеральным подрядчиком строительства стал турецкий консорциум «ЛимакМаращСтрой», техническим заказчиком – DBC Consultants.
В ходе осмотра нового терминала председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк доложил о технических особенностях построенного аэровокзального комплекса.
Новый терминал был построен с помощью преференциального режима ТОР «Хабаровск».
Теперь в аэропорту приступают ко второму этапу – строительству международного терминала. Его проектирование уже практически завершено. Площадь нового аэровокзального комплекса составит порядка 20 тыс. кв. м, пропускная способность – более 1 млн международных пассажиров в год. Проект будет реализовываться собственниками аэропорта при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и ВЭБ.РФ.
Юрию Трутневу также доложили о реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта Хабаровск. Ее первый этап в настоящее время реализуется в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» за счет средств федерального бюджета. Проектом предусмотрена модернизация взлетно-посадочной полосы №1, части перрона и рулежных дорожек, строительство объектов обеспечения аэродромной инфраструктуры. Генподрядчиком, ООО «Трансстроймеханизация», выполнено 85% от общего объема работ, которые должны завершиться в 2020 году.
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