Представители Хабаровского края отправились на форум Союза театральных деятелей РФ

Представители хабаровских краевых театров отправились во Владивосток на Дальневосточный театральный форум «Российский театр - ХХI век. Новый взгляд». Мероприятие проводит Союз театральных деятелей РФ.

С 30 сентября по 4 октября артисты, режиссеры-постановщики, художники-сценографы и художники-постановщики, костюмеры, конструкторы и технологи театров кукол, а также гримеры, бутафоры, художники по свету и маркетологи будут участвовать в мастер-классах и лабораториях по своим направлениям. Отдельно для представителей органов исполнительной власти регионов и руководителей театров запланированы семинары и рабочие совещания. 2 октября в Приморском театре молодежи пройдет встреча с театральным режиссером, лауреат международной премии им. Станиславского Адольфом Шапиро.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Хабаровский край на форуме представляют краевой театр драмы, краевой музыкальный театр, ТЮЗ, краевой театр кукол и Центр театрального искусства «Бенефис». Всего более 40 человек. Также приглашены специалисты из Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского, Забайкальского и Приморского краев, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, республик Бурятии и Саха (Якутии).

- Это седьмой по счету форум, что мы провели в Год театра. Завершающее мероприятие будет проходить в декабре в Москве. Надеюсь, что весь материал, который мы смогли собрать, позволит нам проанализировать тенденции и проблемы театрального процесса России и наметить дальнейшие перспективы. Мы выслушали своих коллег, пытались разобраться во многих проблемах нашего сегодняшнего театрального бытия. И в эти дни во Владивостоке мы продолжим эту важную и кропотливую работу, - сообщил председатель союза театральных деятелей России Александр Калягин.

Напомним, 2019 год согласно Указу Президента России объявлен Годом театра в России. Инициатива его проведения принадлежит Союзу театральных деятелей РФ при поддержке федерального министерства культуры.

В свою очередь, в Хабаровском крае с 18 по 22 октября пройдет межрегиональный этап ДФО Фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России. В ноябре организуют фестиваль актерской песни им. Влада Павленко «Театральный Орфей». Торжественное закрытие Года театра запланировано на декабрь.