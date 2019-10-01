Пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае перечислили 100 млн рублей

Средства позволили оказать помощь 6876 жителям региона, чьи дома и имущество повредила вода. При этом 6387 человек получили единовременную помощь по 10 тысяч рублей, а 489 граждан – выплату в размере 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества.

- Всего, по данным оценочных комиссий, в помощи сейчас нуждается примерно 15 тысяч человек. Больше половины из них - жители Комсомольска-на-Амуре, где последствия наводнения были самые пагубные. Сейчас в городе перечисления финансовой помощи идут ежедневно, в том числе и по выходным. Средства переводят на пластиковые карты Сбербанка и ВТБ, также их можно получить в почтовых отделениях, - уточнили в комитете правительства края по гражданской защите.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, паводок пока не торопится покидать территорию Хабаровского края. Хотя основная волна уже прошла, в воде все еще остаются 103 жилых дома, 778 приусадебных и 2114 дачных участков. Так, подтоплены 90 домов в поселке Хорпинский и 5 домов в поселке Малая Хапсоль Комсомольска-на-Амуре. Также водой залиты 1 дом в селе Пивань, 4 - в селе Нижние Халбы, 1 - в поселке Молодежный Комсомольского района. Еще 2 дома пострадали в Николаевском районе в селе Красное.

- Вода будет покидать территорию региона очень медленно, так как практически повсеместно почва переувлажнена. Однако в Николаевске-на-Амуре, а это последняя точка подтоплений, уже пройдена неблагоприятная отметка в 250 см. Поэтому негативных последствий там больше не будет. Учитывая, что новых дождей не прогнозируется, можно утверждать, что паводок в этом году завершается, - пояснили в Хабаровском гидрометцентре.

Напомним, что в конце прошлой недели гребень основной волны прошел Николаевск-на-Амуре и сместился в Амурский лиман. Но уровень воды у города пока не опускается. В понедельник с утра он зафиксировался на отметке 240 см. На этом же значении уровень стоял и сутками ранее. На остальном протяжении Амура вода повсеместно убывает.