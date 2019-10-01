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Пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае перечислили 100 млн рублей
Средства позволили оказать помощь 6876 жителям региона, чьи дома и имущество повредила вода. При этом 6387 человек получили единовременную помощь по 10 тысяч рублей, а 489 граждан – выплату в размере 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, паводок пока не торопится покидать территорию Хабаровского края. Хотя основная волна уже прошла, в воде все еще остаются 103 жилых дома, 778 приусадебных и 2114 дачных участков. Так, подтоплены 90 домов в поселке Хорпинский и 5 домов в поселке Малая Хапсоль Комсомольска-на-Амуре. Также водой залиты 1 дом в селе Пивань, 4 - в селе Нижние Халбы, 1 - в поселке Молодежный Комсомольского района. Еще 2 дома пострадали в Николаевском районе в селе Красное.
Напомним, что в конце прошлой недели гребень основной волны прошел Николаевск-на-Амуре и сместился в Амурский лиман. Но уровень воды у города пока не опускается. В понедельник с утра он зафиксировался на отметке 240 см. На этом же значении уровень стоял и сутками ранее. На остальном протяжении Амура вода повсеместно убывает.
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