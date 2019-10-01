Хабаровчане выберут скверы для благоустройства

Жителям краевого центра на выбор будут предложены три территории: сквер по улице Сергеевской в поселке Березовка, сквер по Ульяновской в микрорайоне Красная речка и площадь имени Блюхера.

«В перечне предложений горожан по благоустройству общественных пространств эти три территории имеют лидирующие позиции. Сейчас они выносятся на рейтинговое голосование. По итогам электронного опроса мы сможем выбрать один сквер, который будет внесен в муниципальную программу, и в следующем году там начнутся работы», - рассказала главный специалист сектора городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Мария Мельникова.

Рейтинговое голосование, которое будет проходить два дня, стартует с ноля часов 1 октября на официальном сайте администрации города.