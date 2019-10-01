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Хабаровские предприятия задолжали сотрудникам свыше 83 млн рублей
Расчета по заработной плате ждут более 1200 человек. Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии. В списке должников 11 организаций, почти половина из них проходит процедуру банкротства.
«На начало сентября общая задолженность предприятий перед работниками составляла 130 миллионов рублей. К концу месяца ее удалось сократить на 47 миллионов рублей. Опасения вызывает положение нескольких организаций, которые не показывают никакой экономической динамики и не ведут финансовой деятельности», - отметил начальник городского управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский.
Вопросы сокращения долгов по зарплате находятся на контроле мэра Хабаровска. На заседаниях муниципальных комиссий ведется поиск решений для погашения задолженности перед работниками.
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