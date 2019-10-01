Хабаровские семьи, живущие в бараках, получили новые квартиры

Под снос в рамках муниципальной программы развития застроенных территорий пошли 8 домов, расположенных в районе улицы Тихоокеанской. На их месте застройщик планирует возвести 5 высоток переменной этажности. Сейчас одноэтажки 50-х годов постройки обнесены сигнальной лентой. Жители уже покинули аварийное жилье и обживают благоустроенные квартиры в разных районах города. На расселение у компании ООО «Восток-Инвест» ушло чуть больше года.

«В этих домах были трехкомнатные квартиры по 47 квадратных метров. Найти равноценную жилплощадь на вторичном рынке непросто. Для расселения жильцов нам пришлось приобретать благоустроенные квартиры большей площадью», - рассказал начальник отдела компании – застройщика Алексей Цицкевичус.

По закону строительная компания должна расселить дома, снести их, и только после этого она сможет претендовать на участок. В проект развития территории по улице Тихоокеанской еще вносятся изменения, но уже ясно, что в следующем году здесь начнутся работы по закладке фундамента для домов в 16-19 этажей.

«Всего в Хабаровске свыше 750 домов с большим процентом износа. Из них более 200 вошли в программу развития застроенных территорий. Между администрацией города и строительными компаниями заключено 48 договоров под расселение и снос таких построек. Но не все выполняют требования, и поэтому уже расторгнуто 12 договоренностей», - рассказал начальник отдела городского департамента архитектуры и землепользования Иван Стицкий.

В программу развития застроенных территорий вошли и два барака по улице Дикопольцева. Застройщик за последние полтора месяца из 36 квартир расселил 18. Из-за соседства с железной дорогой территория в районе проспекта 60-летия Октября, где также расположены дома с большим процентом износа, непривлекательна для застройщиков. Несмотря на это, несколько бараков попали в программу по расселению и сносу аварийного жилья, признанного таковым до января 2017 года.