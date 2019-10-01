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Хабаровские семьи, живущие в бараках, получили новые квартиры
Под снос в рамках муниципальной программы развития застроенных территорий пошли 8 домов, расположенных в районе улицы Тихоокеанской. На их месте застройщик планирует возвести 5 высоток переменной этажности. Сейчас одноэтажки 50-х годов постройки обнесены сигнальной лентой. Жители уже покинули аварийное жилье и обживают благоустроенные квартиры в разных районах города. На расселение у компании ООО «Восток-Инвест» ушло чуть больше года.
По закону строительная компания должна расселить дома, снести их, и только после этого она сможет претендовать на участок. В проект развития территории по улице Тихоокеанской еще вносятся изменения, но уже ясно, что в следующем году здесь начнутся работы по закладке фундамента для домов в 16-19 этажей.
В программу развития застроенных территорий вошли и два барака по улице Дикопольцева. Застройщик за последние полтора месяца из 36 квартир расселил 18. Из-за соседства с железной дорогой территория в районе проспекта 60-летия Октября, где также расположены дома с большим процентом износа, непривлекательна для застройщиков. Несмотря на это, несколько бараков попали в программу по расселению и сносу аварийного жилья, признанного таковым до января 2017 года.
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