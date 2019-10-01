Хабаровчанин претендует на получение литературной премии имени Арсеньева

30 произведений вошли в лонг-лист Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева. По 10 лучших работ были отобраны в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». Главное условие премии – в произведении должна прослеживаться тематика дальневосточного региона.

В числе претендентов на победу в номинации «Длинная проза» - хабаровский писатель, член Русского географического общества Александр Леонкин. На суд жюри он представил свою книгу «Город Бонивур. Последняя великая стройка СССР». Это история о возведении огромного завода азотных удобрений и города Бонивур, в котором жили бы строители и работники завода. Но, так сложилось, что последний город СССР и предприятие, спутником которого он должен был стать, так и не были достроены.

После вычитки произведений длинного списка к 30 ноября будут объявлены финалисты – не более пяти авторов в каждой из номинаций. Победителей назовут в декабре, во время проведения «Дней Дальнего Востока в Москве».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, премия им. В.К. Арсеньева учреждена по инициативе вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Авторы, чьи произведения будут признаны лучшими, получат 500 тысяч рублей.

Справочно. Лонг-лист:

«Длинная проза»:

«Охота за «Черным драконом» Кривенков Борис; «Волны Русского океана» Федотов Станислав; «Максим Аммосов» Сидоров Олег; «Бестеневая лампа» Протопопов Владимир; «Остров Сахалин» Веркин Эдуард; «Город Бонивур. Последняя великая стройка СССР» Леонкин Александр; «Албазинец» Воронков Алексей; «Чемодан из Хайлара» Башкуев Геннадий; «Роза ветров» Геласимов Андрей; «Казаки» Созонова (Кочнева) Нина.

«Коротка проза»:

«Моя нанайская родня» Бармин Александр; «Поезд идёт на восток: «Боги умирают в городах» Васильева Евгения; «Когда Чита была Москвой сибирской» Баринова Ирина; «Честные люди», «Песни моих улиц» Драбкин Александр; «Сахалинцы» Еремеева Дарья; «Созвездие тигра» Вороной Олег; «Пленники тайги» Томилов Андрей; «Быков Мыс» Слепцов Анатолий; «Горький хлеб Албазина» Дьякова Нина.

«Детская проза»:

«Иваси» Кухтина Алена; «Приморские истории» Иванникова Ирина; «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» Янчук Игорь; «Тишка и Рыж (часть 1 и 2)» Неменко (Четверикова) Елена; «Сказочный Север» Егоров Валентин; «Байкальские сказы» Нестерова Светлана; «Кит плывет на север» Строкина Анастасия; «Алькины истории» Петров Олег; «Сказочная Якутия» Агафонова Александра; «Сказка для Алёши» Казанова Изольда.