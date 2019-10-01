Пострадавшие от наводнения комсомольчане получают выплаты

На сегодняшний день средства переведены на счета 4775 горожанам. Все они получили единовременную материальную выплаты по 10 тыс. рублей. Также среди них за частичную утрату имущества по 50 тыс. рублей получили 29 человек, за полную утрату имущества по 100 тыс. рублей – 82 человека.

Всего на данный момент подали заявление на получение материальной помощи 8640 человек. Прием заявлений продолжается.

Администрация города обращается к жителями 30-ти многоквартирных домов 66 квартала, признанных пострадавшими в результате наводнения, которым положена единовременная материальная помощь и не подававшим заявления на получение выплат в срок до 4 октября обратиться в МФЦ Центрального округа (пр. Интернациональный, 10/2) с заявлением на получение материальной помощи.

При себе необходимо иметь паспорт, номер и реквизиты счета в Сбербанке.