Транспортная карта в Хабаровском крае вновь не заработала

Социально значимый проект, на который возлагалось столько надежд, вновь пробуксовывает. Принятый в сентябре 2018 года краевой закон, вдвое увеличивающий ежемесячную денежную выплату для региональных льготников (а таких около 260 тыс. человек), стал своего рода подарком избранному вскоре после этого события губернатору Сергею Фургалу. Возврат транспортных льгот был одним из ключевых тезисов его предвыборной программы.

Новая команда решила пойти дальше и внедрить инструмент, позволяющий пенсионерам и гражданам других льготных категорий тратить даже больше средств на проезд, чем предусматривается ежемесячной денежной компенсацией. Ведь если обычно к пенсии добавляется немногим более 700 руб., то потратить на поездки по социальной транспортной карте можно около тысячи.

Формально минсоцзащиты региона отчитывается об успехах. «По данным ведомства, с перевозчиками подписано 42 соглашения, проезд предоставляется на 80 маршрутах, или 163 единицах транспорта», - извещает релиз на официальном сайте правительства. Сообщается, что в некоторых территориях социальную транспортную карту внедрили с опережением графика (это Бикинский, Вяземский, Верхнебуреинский, Комсомольский и им. Лазо районы). Блестящая перспектива – у жителей Советско-Гаванского района и Города юности.

Примечательно, что в Хабаровске, где проживает наибольшее число льготников, проект не могут запустить еще с начала лета, неоднократно перенося дату. На сегодняшний день удалось заключить всего три соглашения с перевозчиками, потенциально система заработает не более чем на четырех городских маршрутах (это около 80 автобусов, что составляет чуть более 10% от количества общественного транспорта, курсирующего по Хабаровску каждый день). Пока же, судя по ежедневно обновляемой информации на сайте регионального министерства социальной защиты населения, ни на одном городском маршруте в краевом центре воспользоваться социальной транспортной картой нельзя.

При этом оператором социальной транспортной карты, несмотря на возражения представителей бизнеса и муниципалитетов, осталась компания с регистрацией в Москве, учрежденная воронежским мастером по ремонту обуви и состоящая из двух (!) человек. Предложенное «московскими» коммерсантами ПО оказалось трудно совместимым с уже используемыми валидаторами, кроме того, обслуживание одного пассажира затягивается по времени.

Загвоздки с внедрением необходимого программного обеспечения вылились и в дополнительные бюджетные расходы. На время «переходного периода», который растянулся на четыре месяца, обладатели социальных транспортных карт одновременно могли пользоваться средствами с нее для расчета в «дачных» автобусах и на электричках и получать денежную компенсацию (которая осталась для тех, кто решил не экспериментировать с нововведением).

- «Социальная карта» - это очень важный и нужный проект для людей, и запустить его надо было уже давно. Перевозчики хотят работать в этом направлении, но на тех условиях, которые были озвучены изначально! В который раз повторюсь: научитесь слушать бизнес-сообщество и грамотных людей, а не тех, кто в транспортной отрасли – полный ноль, - считает хабаровский общественный деятель Андрей Никонов.







