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Две школы и детский сад в Хабаровском крае закрыли на карантин
Случаи заражения внебольничной пневмонией и ОРВИ стали причиной временного закрытия двух школ и детского сада в Хабаровском крае. С этой недели власти полностью отменили занятия в СОШ № 1 поселка Охотск, в СОШ №6 поселка Чегдомын, а также в дошкольном учреждении поселка ЦЭС в Верхнебуреинском районе. В этих учебных заведениях заболело 30 человек.
Как пояснили в региональном минздраве, сейчас начинается сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в крае полным ходом идет прививочная кампания против гриппа. В общей сложности предстоит вакцинировать около 700 тысяч человек. Иммунный барьер, созданный врачами, частично поможет сдерживать и пневмонию. Также медики ведут вакцинацию от пневмококковой инфекции. Такие прививки ставят детям и пожилым людям. Кроме того, в целях профилактики инфекционных заболеваний обычно в школах и детских садах устанавливают «утренние фильтры», что помогает не допустить распространения болезни. Очень важно соблюдать режимы дезинфекции и проветривания помещений. В отдельных случаях управление Роспотребнадзора вправе ограничить проведение любых мероприятий с массовым участием людей.
С 1 октября управление Роспотребнадзора по региону открыло «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты готовы предоставить рекомендации родителям, которые помогут уберечь детей от простудных инфекций, рассказать о том, где и как можно сделать прививку от гриппа. Обращения принимаются в рабочие дни с 10 до 12 и с 14 до 16 часов по телефонам: (4212) 27-47-81 и 27-09-44. Также за консультацией можно позвонить в пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» или единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
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