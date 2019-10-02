Две школы и детский сад в Хабаровском крае закрыли на карантин

Случаи заражения внебольничной пневмонией и ОРВИ стали причиной временного закрытия двух школ и детского сада в Хабаровском крае. С этой недели власти полностью отменили занятия в СОШ № 1 поселка Охотск, в СОШ №6 поселка Чегдомын, а также в дошкольном учреждении поселка ЦЭС в Верхнебуреинском районе. В этих учебных заведениях заболело 30 человек.

- В Охотске у 10 учеников диагностирована внебольничная пневмония. Такой же диагноз поставлен 11 учащимся школы в Чегдомыне. В ЦЭСе детский сад закрыли из-за ОРВИ. Кроме того, закрыты отдельные группы в детсадах и школьные классы: две группы дошкольников в Чегдомыне, один класс в школе Советской Гавани и семь классов в Комсомольске-на-Амуре. При этом, в последнем случае классы попали в карантин тоже из-за ОРВИ, - сообщили в министерстве образования и науки края.

Как пояснили в региональном минздраве, сейчас начинается сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями.

- Случаи заражения пневмонией происходят в это время регулярно. Это заболевание очень опасное, оно может возникать от различных возбудителей, к примеру, микоплазмы, как это было в прошлом сезоне. Ситуацию осложняет сезонная циркуляция вирусов не гриппозной этиологии. Однако часто пневмонией заболевают именно после гриппа. Поэтому мы рекомендуем прививаться от гриппа для того, чтобы минимизировать риски, - сообщили в министерстве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в крае полным ходом идет прививочная кампания против гриппа. В общей сложности предстоит вакцинировать около 700 тысяч человек. Иммунный барьер, созданный врачами, частично поможет сдерживать и пневмонию. Также медики ведут вакцинацию от пневмококковой инфекции. Такие прививки ставят детям и пожилым людям. Кроме того, в целях профилактики инфекционных заболеваний обычно в школах и детских садах устанавливают «утренние фильтры», что помогает не допустить распространения болезни. Очень важно соблюдать режимы дезинфекции и проветривания помещений. В отдельных случаях управление Роспотребнадзора вправе ограничить проведение любых мероприятий с массовым участием людей.

- В учебных заведениях проводится мониторинг посещаемости. При регистрации более двух фактов внебольничных пневмоний в классе или группе принимается решение по их закрытию. В случае, если заболевших более десяти в учреждении, речь уже идет о приостановлении деятельности сроком до 10 дней. Эти меры также помогают нераспространению пневмоний, - отметили в минздраве края.

С 1 октября управление Роспотребнадзора по региону открыло «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты готовы предоставить рекомендации родителям, которые помогут уберечь детей от простудных инфекций, рассказать о том, где и как можно сделать прививку от гриппа. Обращения принимаются в рабочие дни с 10 до 12 и с 14 до 16 часов по телефонам: (4212) 27-47-81 и 27-09-44. Также за консультацией можно позвонить в пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» или единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).