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Юрий Трутнев: Хабаровский край не должен отставать в экономическом развитии
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Рассматривалось создание социальной инфраструктуры центров экономического роста Хабаровского края. В рамках единой федеральной субсидии в регионе будет реализовано 10 мероприятий. Для этого из федерального бюджета выделяется более 8,8 млрд рублей.
Как отметил вице-премьер, на федеральные средства должны быть построены онкологический диспансер, станция скорой помощи и дороги в г. Комсомольске-на-Амуре, противотуберкулезный диспансер в г. Хабаровске, больница в г. Николаевске-на-Амуре. Запланировано финансирование строительства дорог и электросетей в населенных пунктах в рамках программы «Дальневосточный гектар». Однако по ряду объектов фиксируются незначительные отставания.
Также обсуждалось развитие хабаровских ТОР и реализация инвестиционных проектов на территории Хабаровского края.
В Хабаровском крае создано 3 территории опережающего развития – «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск». При их создании планировалась реализация проектов на 26,4 млрд рублей, предполагалось создание 5,7 тыс. рабочих мест. На сегодня заключено 67 соглашений на 63 млрд рублей, запланировано создание 6 670 рабочих мест. Инвесторами реализовано 22 проекта, фактически вложено 21,3 млрд рублей и создано 2463 рабочих места. Проекты реализуются с привлечением средств федерального бюджета и бюджета Хабаровского края на общую сумму 8,9 млрд рублей. Мультипликатор отношения частных инвестиций к бюджетным составляет 7,4.
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