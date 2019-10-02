Юрий Трутнев: Хабаровский край не должен отставать в экономическом развитии

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Рассматривалось создание социальной инфраструктуры центров экономического роста Хабаровского края. В рамках единой федеральной субсидии в регионе будет реализовано 10 мероприятий. Для этого из федерального бюджета выделяется более 8,8 млрд рублей.

Как отметил вице-премьер, на федеральные средства должны быть построены онкологический диспансер, станция скорой помощи и дороги в г. Комсомольске-на-Амуре, противотуберкулезный диспансер в г. Хабаровске, больница в г. Николаевске-на-Амуре. Запланировано финансирование строительства дорог и электросетей в населенных пунктах в рамках программы «Дальневосточный гектар». Однако по ряду объектов фиксируются незначительные отставания.

«Нужно не забывать, что все это – дороги, больницы, школы – делается для людей, которые живут здесь, в крае, на нашем Дальнем Востоке. Надо обратить внимание на то, чтобы все строительные работы шли без отставаний по графику», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Также обсуждалось развитие хабаровских ТОР и реализация инвестиционных проектов на территории Хабаровского края.

«Некоторые цифры по экономическому развитию вызывают озабоченность. Индекс промышленного производства по итогу 2018 года по отношению к 2017 году в целом на Дальнем Востоке составляет 104,4%, а в Хабаровском крае 99,5%. Отмечается резкое снижение инвестиционного рейтинга: с 18 места в 2018 году до 39. По привлечению инвестиций на душу населения Хабаровский край находится на Дальнем Востоке в самых нижних строчках. У края мощный потенциал. Это индустриально развитый регион. Я уверен, что он должен развиваться динамичнее», - подчеркнул Юрий Трутнев.

В Хабаровском крае создано 3 территории опережающего развития – «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск». При их создании планировалась реализация проектов на 26,4 млрд рублей, предполагалось создание 5,7 тыс. рабочих мест. На сегодня заключено 67 соглашений на 63 млрд рублей, запланировано создание 6 670 рабочих мест. Инвесторами реализовано 22 проекта, фактически вложено 21,3 млрд рублей и создано 2463 рабочих места. Проекты реализуются с привлечением средств федерального бюджета и бюджета Хабаровского края на общую сумму 8,9 млрд рублей. Мультипликатор отношения частных инвестиций к бюджетным составляет 7,4.