Меры поддержки разработают для дальневосточных верфей

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу развития судостроения в Дальневосточном федеральном округе. Вице-премьер отметил, что в начале мая текущего года были внесены изменения в закон «О рыболовстве» в части реализации 50% объема квот добычи крабов, ранее распределявшихся по «историческому принципу», путем проведения аукциона в электронной форме. 28 августа Правительство РФ утвердило типовые требования для строительства судов-краболовов и приняло постановление № 1113 «Об аукционе по продаже крабовых квот».

«Это новые возможности для дальневосточных верфей. По предварительным расчетам, для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна должно быть построено 31 судно-краболов. В тоже время хочу сказать, что команды на каком конкретно судостроительном заводе строить Правительство России давать не будет. Мы понимаем, что у рыбаков есть большие тревоги. Они говорят простые вещи: им нужны гарантии, что суда будут построены в необходимые сроки, с необходимым качеством и по рыночной цене. Тем не менее, мы должны найти механизмы поддержки для того, чтобы большая часть этого заказа пришла именно сюда, на Дальний Восток, чтобы заказчикам было выгодно работать с дальневосточными верфями. Такой механизм должен определить Минпромторг России совместно с Минвостокразвития России», - подчеркнул Юрий Трутнев.

На совещании представители верфей предложили рассмотреть возможность предоставления льготного финансирования судостроительным компаниям на модернизацию производств, обеспечение предприятий электроэнергией.

«Надо думать о будущем, о поддержке и развитии отрасли. Мы на федеральном уровне готовы помогать, разрабатывать механизмы поддержки. Предоставлять льготное финансирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока на развитие инфраструктуры. В рамках режимов территорий опережающего развития и свободного порта вы можете получить налоговые льготы для создания новых мощностей. Но для того, чтобы получить заказы на краболовные суда, надо сделать так, чтобы заказчики-рыбаки были уверены, что эти суда будут построены в сроки, с необходимым качеством и по приемлемым рыночным ценам. Это, наверное, сегодня и есть самое главное препятствие. Есть дальневосточные верфи, которые уже строят краболовы, но большая часть дальневосточных верфей краболовов никогда не строила. Здесь нужно помочь. Мы будем такие меры поддержки предпринимать», - заметил Юрий Трутнев.

По итогам совещания Минпромторгу России и Минвостокразвития России поручено провести анализ состояния судостроительной промышленности на Дальнем Востоке, в том числе оценить состояние судостроительных площадок ДФО для выполнения заказов на строительство рыбопромысловых судов и краболовов.

Министерства проработают механизм субсидирования судостроительных компаний на строительство краболовных судов на дальневосточных верфях, рассмотрят возможность использования преференциальных режимов, в том числе ТОР и свободного порта.

«Нужно найти возможность предоставления целевой субсидии на строительство каждого краболовного судна на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей», - пояснил Юрий Трутнев.

Будут рассмотрены предложения судостроительных компаний по созданию механизма компенсации расходов на обучение персонала для повышения квалификации работников.

«Достаточно активно обсуждался вопрос, связанный с подготовкой кадров в отрасли. Предприятия часто готовят кадры сами. И они попросили о возможности со стороны государства профинансировать эту подготовку. Мы постараемся им в этом помочь», - отметил вице-премьер.



