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Меры поддержки разработают для дальневосточных верфей
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу развития судостроения в Дальневосточном федеральном округе. Вице-премьер отметил, что в начале мая текущего года были внесены изменения в закон «О рыболовстве» в части реализации 50% объема квот добычи крабов, ранее распределявшихся по «историческому принципу», путем проведения аукциона в электронной форме. 28 августа Правительство РФ утвердило типовые требования для строительства судов-краболовов и приняло постановление № 1113 «Об аукционе по продаже крабовых квот».
На совещании представители верфей предложили рассмотреть возможность предоставления льготного финансирования судостроительным компаниям на модернизацию производств, обеспечение предприятий электроэнергией.
По итогам совещания Минпромторгу России и Минвостокразвития России поручено провести анализ состояния судостроительной промышленности на Дальнем Востоке, в том числе оценить состояние судостроительных площадок ДФО для выполнения заказов на строительство рыбопромысловых судов и краболовов.
Министерства проработают механизм субсидирования судостроительных компаний на строительство краболовных судов на дальневосточных верфях, рассмотрят возможность использования преференциальных режимов, в том числе ТОР и свободного порта.
Будут рассмотрены предложения судостроительных компаний по созданию механизма компенсации расходов на обучение персонала для повышения квалификации работников.
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